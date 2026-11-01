Morgan Stanley baut meldepflichtige Position bei NORMA Group auf 5,65 Prozent aus

Der Zuwachs geht auf Finanzinstrumente zurück. Während der Anteil der Morgan Stanley zugerechneten Stimmrechte sank, nahm das Volumen der Instrumente zu. In der ersten Meldung entfielen 0,53 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte und 4,92 Prozent auf Instrumente. Einen Tag später waren es 0,49 beziehungsweise 5,16 Prozent. Direkte Stimmrechte weist Morgan Stanley in beiden Mitteilungen nicht aus.

Morgan Stanley hat seine meldepflichtige Gesamtposition an der NORMA Group binnen eines Tages erhöht. Das geht aus zwei Stimmrechtsmitteilungen hervor, die der Verbindungstechnik-Hersteller am 29. und 30. Oktober 2026 veröffentlichte. Die Schwellenberührungen fanden am 21. und 22. Oktober statt. Der ausgewiesene Gesamtanteil stieg von 5,45 auf 5,65 Prozent der Stimmrechte.

Zum Stichtag 21. Oktober wurden der US-Bank 119.511 Stimmrechte beziehungsweise 0,53 Prozent zugerechnet. Am Folgetag waren es noch 111.242 oder 0,49 Prozent. Die Angaben beziehen sich auf insgesamt 22.556.287 Stimmrechte der NORMA Group.

Bei den Instrumenten entfiel ein Teil auf Rückrufrechte aus Wertpapierleihegeschäften. Diese Position wuchs von 179.730 Stimmrechten beziehungsweise 0,80 Prozent auf 230.254 oder 1,02 Prozent. Die Rechte können laut Mitteilung jederzeit ausgeübt werden.

Den größten Anteil bilden Equity Swaps. Ihr Umfang erhöhte sich leicht von 929.988 auf 932.693 Stimmrechte. Das entspricht 4,12 beziehungsweise 4,13 Prozent. Die Swaps können zwischen dem 25. November 2026 und dem 13. Oktober 2027 ausgeübt werden; eine Abwicklung ist laut Meldung ausschließlich in bar vorgesehen.

Die Zahlen sind daher nicht mit einem entsprechenden Aktienbesitz oder einem gleich hohen Anteil tatsächlich ausübbarer Stimmrechte gleichzusetzen. Insbesondere die bar abzuwickelnden Swaps vermitteln keine physische Lieferung der Aktien. Die Mitteilungen legen zudem nicht dar, aus welchem Grund Morgan Stanley seine Position verändert hat. Auch enthalten sie keine Aussage zu einer geplanten Übernahme, einem strategischen Engagement oder einer Einflussnahme auf die Unternehmensführung.

Als meldepflichtige Einheit nennt die NORMA Group Morgan Stanley mit Sitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Die Mitteilungen führen mehrere Gesellschaften des Konzerns auf, über die Positionen zugerechnet werden können, darunter Morgan Stanley Capital Services, Morgan Stanley & Co. sowie Morgan Stanley & Co. International. Die Gesamtposition liegt damit oberhalb der für die Meldung relevanten Schwelle von fünf Prozent. Für den Maintaler Hersteller selbst bedeuten die Angaben zunächst eine Transparenzmeldung nach dem Wertpapierhandelsgesetz; eine Änderung der Gesamtzahl seiner Stimmrechte wird nicht gemeldet.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 15,08EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.