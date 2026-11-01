Rubean stockt Kapitalerhöhung auf – Aktionären droht Verwässerung

Damit könnte Rubean brutto rund 2,5 Millionen Euro einnehmen. Die Mittel sollen nach Unternehmensangaben helfen, bestehende Wachstumschancen zu nutzen. Genauere Angaben dazu, wofür das Geld eingesetzt werden soll, machte das Unternehmen nicht. Auch zur Identität der Investoren äußerte sich Rubean nicht.

Die Münchner Rubean AG erhöht den Umfang ihrer geplanten Kapitalmaßnahme. Statt der zunächst vorgesehenen bis zu 500.000 Aktien will der Zahlungsdienstleister nun 556.333 neue Aktien ausgeben. Der Aufsichtsrat stimmte der Ausweitung am 30. Oktober zu. Als Grund nennt das Unternehmen eine erhöhte Nachfrage. Der Ausgabepreis bleibt bei 4,50 Euro je Aktie.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer prospektfreien Platzierung unter teilweiser Nutzung des genehmigten Kapitals 2025/I ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist ausgeschlossen. Sie können die neuen Papiere daher nicht anteilig erwerben; ihre Beteiligungsquote kann sich entsprechend verringern. Bei vollständiger Platzierung steigt das Grundkapital von derzeit 4,94 Millionen Euro auf knapp 5,50 Millionen Euro. Die neuen Aktien sind laut Mitteilung ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt. Als alleiniger Bookrunner begleitet Montega Markets die Transaktion.

Rubean entwickelt eine Software, mit der Händler Kartenzahlungen direkt über ein Smartphone annehmen können. Ein separates Kartenlesegerät ist dafür nicht erforderlich. Die Lösung richtet sich auch an Transportunternehmen und mobile Dienstleister. Nach Unternehmensangaben empfehlen inzwischen mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister die SoftPOS-Anwendung ihren Kunden.

Rubean sieht nach eigenen Angaben weiteres Potenzial für die Technologie in Europa sowie Nord- und Südamerika. Mit einer stärkeren Kapitalbasis will das Unternehmen die Akzeptanz seiner Lösung und die Nutzerzahlen ausbauen. Die Plattform sei nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung bereits in größeren Installationen im täglichen Einsatz und trete nun in eine Phase der Skalierung ein.

Die Kapitalerhöhung fällt damit in eine Phase, in der Rubean den Ausbau seines Geschäfts vorantreiben will. Die Mitteilung enthält jedoch keine Angaben zu konkreten Wachstumszielen, erwarteten Umsätzen oder einem Zeitplan für die weitere Expansion. Auch lässt sich aus der erhöhten Nachfrage nach den Aktien allein nicht ableiten, wie sich das Geschäft entwickeln wird. Für bestehende Aktionäre ist neben dem möglichen Wachstumseffekt vor allem der Ausschluss des Bezugsrechts relevant: Bei erfolgreicher Platzierung werden sie verwässert, sofern sie ihre Beteiligung nicht anderweitig aufstocken.

Die Rubean Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 5,00EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.