BaFin befreit Rocket Internet unter Auflagen vom Westwing-Pflichtangebot

Rocket Internet hält unmittelbar 5.888.349 Westwing-Aktien. Das entspricht rund 29,97 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte. Bei insgesamt 19,65 Millionen Aktien liegt die Schwelle von 30 Prozent bei 5.895.000 Stimmen. Westwing besitzt derzeit 1.324.161 eigene Aktien, rund 6,74 Prozent des Grundkapitals. Werden diese Papiere eingezogen, sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien. Rockets Anteil könnte dadurch ohne zusätzliche Käufe über 30 Prozent steigen und nach vollständiger Einziehung auf etwa 32,13 Prozent anwachsen.

Die Finanzaufsicht BaFin hat Rocket Internet und drei verbundene Gesellschaften unter Auflagen von der Pflicht befreit, ein Übernahmeangebot für Westwing vorzulegen. Die Ausnahme greift, falls Rocket und die mit ihr verbundenen Unternehmen die Kontrollschwelle von 30 Prozent allein dadurch überschreiten, dass Westwing eigene Aktien einzieht. Den Bescheid erließ die BaFin am 14. Oktober; veröffentlicht wurde er am 30. Oktober 2026.

Ein solcher Kontrollerwerb würde nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz grundsätzlich eine Veröffentlichung sowie ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre auslösen. Die BaFin gewährt die Befreiung, weil ein Überschreiten der Schwelle durch die Einziehung außerhalb des unmittelbaren Einflusses der Investoren liegen kann. Sie soll verhindern, dass allein dieser rechnerische Effekt ein Angebot erzwingt – nicht aber zusätzliche Einflussnahme oder aktive Aufstockungen privilegieren.

Deshalb ist die Ausnahme an klare Grenzen geknüpft. Die Antragsteller dürfen keine Stimmrechte von 30 Prozent oder mehr ausüben. Die BaFin kann die Befreiung widerrufen, wenn sie trotz dieser Beschränkung eine Kontrollstellung erlangen. Ein weiterer Widerrufsvorbehalt greift, falls sie trotz der Begrenzung ihrer ausübbaren Stimmen bei einer Hauptversammlung 50 Prozent plus eine Aktie des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Damit soll verhindert werden, dass sich eine dauerhafte faktische Mehrheit ergibt.

Nach einem durch die Einziehung ausgelösten Kontrollerwerb dürfen Rocket und die verbundenen Gesellschaften zudem höchstens 6.650 weitere Westwing-Aktien erwerben. Die Zahl entspricht dem Spielraum, den sie derzeit haben, ohne die 30-Prozent-Schwelle zu überschreiten. Überschreiten sie diese Grenze nach Kontrollerlangung, kann die BaFin die Befreiung widerrufen. Die Investoren müssen sowohl den Kontrollerwerb als auch den Erwerb von insgesamt mehr als 6.650 Stimmrechten unverzüglich melden. Außerdem müssen sie nach jeder Hauptversammlung die relevanten Stimmrechtsanmeldungen vorlegen.

Die Antragsteller wollten die Zukaufsgrenze bei späteren Verkäufen entsprechend erhöhen und Ausnahmen für bestimmte Kapitalerhöhungen erreichen. Die BaFin lehnte dies ab: Solche Schritte wären aktives Handeln und gingen über den entschuldbaren, passiven Kontrollerwerb hinaus.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 12,85EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.