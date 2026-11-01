Vor allem die Entlastung an der Zapfsäule drückte die Jahresrate. Energie blieb zugleich der wichtigste Preistreiber: Kraftstoffe und Haushaltsenergie kosteten im Oktober 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im September hatte der Anstieg noch knapp 15 Prozent betragen. Die Bundesregierung senkte die Energiesteuer auf Benzin und Diesel ab Oktober erneut; einschließlich Mehrwertsteuer soll sich daraus eine Entlastung von bis zu 17 Cent je Liter ergeben. Der Schritt war von Fachleuten kritisiert worden.

Der Tankrabatt hat die Verbraucherpreise in Deutschland im Oktober spürbar entlastet. Die Inflationsrate sank nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts auf 2,8 Prozent, nachdem sie im September noch 3,3 Prozent betragen hatte. Damit fiel der Rückgang stärker aus als von Volkswirten erwartet: Sie hatten mit einer Teuerungsrate von 3,0 Prozent gerechnet. Der Rückgang bedeutet jedoch keine Rückkehr zu stabilen Preisen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen weiterhin Kaufkraftverluste hinnehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht deshalb keinen Grund zur Entwarnung. Der Rückgang unter drei Prozent gehe hauptsächlich auf den Tankrabatt zurück. Die kräftig gestiegenen Energiepreise könnten sich zeitversetzt auf andere Güter und Dienstleistungen übertragen, etwa über höhere Transport-, Lager- und Rohstoffkosten. Krämer erwartet, dass die Inflation um den Jahreswechsel wieder über drei Prozent steigt. Auch die Bundesbank rechnet damit, dass Energie teuer bleibt.

Bei den übrigen Preisen zeigte sich ein gemischtes Bild. Lebensmittel waren im Oktober 0,4 Prozent teurer als vor einem Jahr. Dienstleistungen, darunter Restaurantbesuche und Pauschalreisen, verteuerten sich um 2,5 Prozent – weniger stark als in den Vormonaten. Für Verbraucher bleibt die Belastung dennoch erheblich. HQ-Trust-Chefökonom Michael Heise betonte, dass auch eine Inflationsrate von 2,8 Prozent einen deutlichen Kaufkraftverlust bedeute. Benzin und Energie seien trotz der staatlichen Hilfe weiterhin erheblich teurer als ein Jahr zuvor.

Der Inflationsdruck ist nicht auf Deutschland beschränkt. Im Euroraum erreichte die Teuerung im September mit 3,8 Prozent den höchsten Stand seit drei Jahren. Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig zwei Prozent an. Sie hat ihre Leitzinsen im laufenden Jahr bereits zweimal angehoben; höhere Zinsen verteuern Kredite und sollen damit die Nachfrage dämpfen. KfW-Ökonomin Stephanie Schoenwald hält eine weitere Zinserhöhung im Dezember für wahrscheinlich, falls sich die Lage nicht ändert.

Der ungelöste Konflikt zwischen den USA und Iran treibt die Energiepreise zusätzlich. Die EZB rechnet nach jüngster Einschätzung bis mindestens 2027 mit erhöhter Inflation. Auch für Deutschland erwarten führende Wirtschaftsforschungsinstitute einen erneuten Anstieg: von 2,8 Prozent in diesem Jahr auf 3,2 Prozent im Jahr 2027. Der Tankrabatt mildert somit kurzfristig den Preisdruck, beseitigt aber weder dessen Ursachen noch die Belastung für Haushalte.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 37,68EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.