Stillstand bei Volkswagen (VW) Vz: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Das stärkste positive Argument lautet: VW sollte verfügbare Technik nutzen, statt verlorene Entwicklungszeit um jeden Preis selbst aufzuholen. Mehrere Beiträge erwarten von einer chinesischen Softwarebasis geringere Kosten und eine schnellere Umsetzung für Volumenmodelle. Befürworter sehen darin eine pragmatische Anpassung an den Wettbewerb. Die im Forum diskutierten Einsparungen in Milliardenhöhe sind allerdings Erwartungen auf Grundlage unbestätigter Berichte, keine gesicherte Entlastung.

Ein Wochenplus von 0,7 Prozent, aber wenig Ruhe: Die Volkswagen-Vorzugsaktie wurde im wallstreetONLINE-Forum intensiv diskutiert. Anlass waren der Quartalsverlust und vor allem die Frage, ob VW bei zentralen Zukunftsmodellen stärker auf chinesische Software setzen könnte. Die Community streitet darüber, ob ein solcher Kurswechsel die Entwicklung beschleunigen würde oder frühere Investitionen infrage stellt. Das Konzernergebnis nach Steuern von minus 5,82 Milliarden Euro im dritten Quartal 2026 und die pausierte Golf-Entwicklung verschärften die Debatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Gegenposition setzt genau dort an: Eine Fahrzeugarchitektur lasse sich nicht ohne Weiteres austauschen. Kritische Stimmen befürchten zusätzlichen Anpassungsaufwand, Verzögerungen und parallele Entwicklungskosten. Wiederholt wird gefragt, welchen Nutzen die im Forum angeführten Investitionen in Rivian dann noch hätten. Dass diese Gelder verloren seien oder abgeschrieben werden müssten, ist jedoch eine Schlussfolgerung einzelner Teilnehmer, kein bestätigter Sachverhalt. Entscheidend bleibt, ob unterschiedliche Lösungen sinnvoll nebeneinander eingesetzt werden könnten.

Zusätzliche Nahrung erhält die Hoffnung auf technologische Fortschritte durch die bestätigte Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem chinesischen Batteriehersteller Gotion. Sie belegt aber weder den diskutierten Softwarewechsel noch dessen Wirtschaftlichkeit. Die optimistischen Beiträge verbindet vielmehr die Einschätzung, dass Kooperationen mit chinesischen Anbietern den Rückstand schneller verringern könnten als weitere Eigenentwicklungen.

Auch die Diskussion über eine mögliche Audi-Produktion in den USA folgt diesem Muster. Befürworter erwarten Vorteile durch Fertigung nahe am Absatzmarkt und geringere Zollbelastungen. Skeptiker bezweifeln, dass diese Vorteile zusätzliche Standortkosten ausgleichen würden, und warnen vor einer zu starken Ausrichtung auf Verbrenner. Hinzu kommen wiederkehrende Sorgen über günstige chinesische Konkurrenz und hohe europäische Produktionskosten. Konkrete Kostenvergleiche aus dem Forum sind dabei nicht unabhängig bestätigt.

71,06 Euro als nächste Bewährungsprobe

In der kommenden Woche zählen vor allem belastbare Aussagen zur Softwarestrategie und zu den Kosten möglicher Umstellungen. Auch Hinweise auf weitere Sparmaßnahmen könnten die Debatte prägen. Kursseitig liegt der Widerstand am Wochenhoch von 71,06 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 67,24 Euro. Das zuletzt nur 0,9-Fache des Wochenschnitts betragende Handelsvolumen liefert bislang kein starkes Aktivitätssignal. Ein Ausbruch aus dieser Spanne wäre deshalb auch am begleitenden Umsatz zu messen.

Volkswagen (VW) Vz Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +0,7 % Wochenhoch / Wochentief 71,06€ / 67,24€ KGV (Vorjahr) 7,09 Marktkapitalisierung 14,35 Mrd.EUR

Stand: 01.11.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 71,06€ und das Wochentief bei 67,24€ die zunächst wichtigsten Marken.