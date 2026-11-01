Silberpreis kracht unter 50 USD: Das könnte die Silberrallye jetzt noch retten

Der Silberpreis rutschte am Freitag unter die eminent wichtige Marke von 50 US-Dollar. Zuvor ging bereits mit den 54,5 US-Dollar ein relevanter Preisbereich verloren. Die Abwärtsbewegung nahm Fahrt auf. Ähnlich wie bei dem ebenfalls unter Druck stehenden Gold kommen auch hier mehrere Faktoren zusammen. Der Fed-Termin wirkt genauso nach wie die robusten PCE-Daten, die in Verbindung mit den wieder anziehenden Ölpreisen die Zinsängste kräftig anheizten. Im Dezember dürfte die US-Notenbank die Zinsschrauben weiter anziehen. Mittlerweile preist der Markt auch ein Szenario ein, in dem die Zinsen längerfristig hoch bleiben. Das wiederum schürt Rezessionsängste. Entsprechend stehen vor allem die Edelmetalle unter Druck, die aus der Industrie stark nachgefragt werden. Neben Platin und Palladium ist es vor allem auch Silber.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Goldpreis beendete die Handelswoche bei 3.875 US-Dollar, der Silberpreis im Bereich von 49 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt entsprechend etwa 79. Wie ist dieser Wert nun einzuordnen? Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung am 29. Oktober lag die Ratio bei 76,6. Der bereits seit geraumer Zeit zu beobachtende Anstieg setzte sich somit in den letzten Tagen beschleunigt fort. Das langfristig relevante Mittel beträgt 60. Per se wäre Silber damit im Vergleich zu Gold unterbewertet und unter diesem Aspekte reif für eine knackige Erholungsbewegung. Doch die eskalierende Ratio weist noch auf etwas anderes hin.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen

SMARTBROKER+ verlost fünf SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Aktion entdecken



Ausgeprägte Silberpreisschwäche

Im Gegensatz zu Gold fehlt Silber ein maßgeblich stabilisierender Faktor – stützende Käufe der Notenbanken. Für Gold waren die anhaltenden Käufe der Notenbanken ein wesentlicher Treiber der Preisrallye und noch immer erfüllen sie zumindest eine stabilisierende Aufgabe. Die Sorge vor länger anhaltend hohen Zinsen schürt wie eingangs bereits thematisiert Rezessionsängste. Diese wiederum schlagen voll auf Silber durch. Ein wesentlicher Treiber für Silber war auch die KI-Euphorie. Der Bau von Rechenzentren verschlingt Unmengen von Silber. Die Stimmung ist hier jedoch gekippt. Die Euphorie hat sich zu einem gewissen Frust gewandelt. Die ambitionierten Projekte von Amazon, Microsoft, Meta etc. werden vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung zunehmend skeptischer bewertet. Dabei ist noch keine grundlegende Neuausrichtung der Tech-Konzerne auszumachen. Sie halten ihren „KI-Kurs“, nur der Markt bewertet diesen Kurs aktuell skeptischer als noch vor Wochen.

Silberpreis-Prognose: Ist diese Silberrallye noch zu retten?

Die Liste fundamentaler Belastungsfaktoren für Silber ist lang und kann noch mit der ausgeprägten US-Dollar-Stärke ergänzt werden. Und auch aus charttechnischer Sicht sieht es nach dem Verlust der 50er Marke nicht besonders prickelnd aus. Doch hier lohnt ein zweiter Blick.

Das Verkaufssignal wurde aktiviert. Sollte es seine Wirkung entfalten, kann es für Silber rasch auf 46,5 US-Dollar oder gar 40 US-Dollar gehen. Bei genauerer Betrachtung zeichnet sich jedoch gleichzeitig eine gigantische, bullische Keil-Formation (orange) ab. Die untere Begrenzung des Keils trifft aktuell auf die wichtige Unterstützung von 46,5 US-Dollar und so besteht durchaus die Chance, dass Silber bereits das Gröbste überstanden hat und im Bereich von 46,5 US-Dollar bzw. knapp darunter Halt finden und wieder nach oben abdrehen könnte. Für die Silberrallye ist es womöglich die letzte Chance, ihren Fortbestand zu sichern. Ein schnelles Comeback des Silberpreises oberhalb von 50 US-Dollar und 54,5 US-Dollar würde dieses Szenario forcieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.