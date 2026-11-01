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    Die Rheinmetall-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

    Diese Aktie polarisiert

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    Die Rheinmetall-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Breites Portfolio und langfristiges Folgegeschäft auf Sorgen vor Hohe Bewertung bei unsicherem künftigem Panzergeschäft. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Diese Aktie polarisiert - Die Rheinmetall-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Die Rheinmetall-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 1,9 Prozent abgeschlossen. Im wallstreetONLINE-Forum wurde intensiv darüber gestritten, wie tragfähig das Wachstum des Rüstungskonzerns ist. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Bedeutung Panzer angesichts neuer Bedrohungen durch Drohnen künftig behalten – und wie stark Rheinmetalls Umsatz tatsächlich davon abhängt. Der bevorstehende Quartalsbericht verschärfte die Debatte darüber, ob die Geschäftsentwicklung die hohe Bewertung rechtfertigen kann.

    Wie abhängig ist Rheinmetall vom Panzer?

    Die skeptische Seite erwartet, dass klassische Panzerfahrzeuge innerhalb der Rüstung an Gewicht verlieren könnten. Daraus leitet sie Zweifel an langfristigen Umsatzperspektiven ab. Allerdings räumen Teilnehmer selbst ein, dass sich die entsprechenden Erlöse aus den diskutierten Unternehmensberichten nicht eindeutig isolieren ließen. Die im Forum genannten Umsatzanteile bleiben deshalb Schätzungen, keine belastbare Grundlage für die Bewertung der Aktie.

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    Die Gegenposition setzt bei der Unterscheidung zwischen Kampfpanzern, Schützenpanzern, Radfahrzeugen und militärischer Logistik an. Eine veränderte Rolle schwerer Kampfpanzer lasse sich nicht auf das gesamte Fahrzeuggeschäft übertragen. Zudem argumentieren mehrere Beiträge mit Rheinmetalls Zulieferanteilen am Leopard II sowie möglichen Erlösen aus Munition, Ersatzteilen und Modernisierungen. Die angeführten Beteiligungsquoten und Auftragswerte sind hier nicht unabhängig bestätigt. Nachvollziehbar bleibt der Kern des Arguments: Für die wirtschaftliche Bedeutung zählt nicht allein, wer ein fertiges Fahrzeug liefert.

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    Optimisten verweisen außerdem auf im Forum verlinkte Meldungen zu Fahrzeugaufträgen und neuer Sensorik für die Luftverteidigung. Sie sehen darin Hinweise auf eine breitere Wachstumsbasis. Einen geprüften Anhaltspunkt für die industrielle Diversifizierung liefert das F-35-Werk in Weeze: Mit 400 Rumpfmittelteilen, rund 200 Millionen Euro Investition und einer Perspektive über mindestens zwei Jahrzehnte reicht dieses Vorhaben über das Panzergeschäft hinaus.

    Hohe Bewertung verlangt belastbare Zahlen

    Das stärkste Gegenargument bleibt der Preis der Aktie. Bei einer Marktkapitalisierung von 47,39 Milliarden Euro und einem KGV auf Vorjahresbasis von 104,62 sind hohe Wachstumserwartungen erkennbar. Das beweist keine Überbewertung, erhöht aber die Bedeutung ihrer Erfüllung. Besonders aufmerksam verfolgt die Community deshalb die Frage, ob der Cashflow bereits im dritten Quartal wieder positiv ausfällt. Bis zur Veröffentlichung ist das eine Erwartung, kein gesichertes Ergebnis.

    Weniger überzeugend blieb die These, die jüngste Erholung sei hauptsächlich durch einen Short Squeeze entstanden. Mehrere Teilnehmer widersprachen; belastbare Daten liefert die Diskussion dafür nicht. Auch die charttechnisch vermutete Bodenbildung ist noch keine bestätigte Trendwende. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,7-Fachen des Wochenschnitts – die jüngsten Bewegungen wurden damit nicht von überdurchschnittlichen Umsätzen begleitet.

    In der kommenden Woche steht am 5. November der Bericht zum dritten Quartal an. Umsatzentwicklung und Cashflow dürften zeigen, wie viel Substanz hinter den Erwartungen steckt. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 1.060,40 Euro den nächsten Widerstand; das Wochentief bei 1.006,20 Euro markiert die Unterstützung.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +1,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 1.060,40€ / 1.006,20€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 47,39 Mrd.EUR

    Stand: 01.11.2026, 10:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 05.11.2026: Bericht über das 3. Quartal

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.060,40€ und das Wochentief bei 1.006,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    -2,05 %
    +1,91 %
    +7,14 %
    -10,98 %
    -39,97 %
    +285,73 %
    +1.129,29 %
    +1.536,45 %
    +44.466,25 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zur Rheinmetall Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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