Intel-Aktie unter Druck: Kurs verliert 30 Prozent in zwei Tagen

Zum 30. Oktober 2026 beträgt der Schlusskurs 58,49. Damit notiert die Intel-Aktie rund 52,6 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, liegt allerdings noch etwa 252,1 Prozent über dem Dreijahrestief. Allein gegenüber dem Schlussstand vom 28. Oktober bei 83,82 beläuft sich der Rückgang auf rund 30,2 Prozent. Diese schnelle Abwärtsbewegung unterstreicht die aktuell hohe Schwankungsintensität und den kurzfristigen Verkaufsdruck.

Die Intel-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren ausgeprägte Trendwechsel erlebt. Nach 45,78 Ende Dezember 2023 geriet der Kurs deutlich unter Druck und erreichte am 8. April 2025 mit 16,614 sein Dreijahrestief. Anschließend setzte eine kräftige Erholung ein, die sich im Frühjahr 2026 beschleunigte. Am 22. Juni markierte Intel bei 123,42 das Dreijahreshoch. Seither prägen starke Rückschläge das Chartbild; die jüngste Abwärtsbewegung hat einen erheblichen Teil der Rally ausgelöscht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Langfristiges Trendsignal belastet

Der Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei 76,27. Der aktuelle Kurs unterschreitet diese 200-Tage-Linie damit um rund 23,3 Prozent. Der deutliche Abstand nach unten signalisiert eine angeschlagene langfristige Trendstruktur. Eine Rückkehr über den gleitenden Durchschnitt wäre ein wichtiger Schritt zur charttechnischen Stabilisierung.

Unterstützungen und Widerstände im Intel-Chart

Unmittelbar unter dem aktuellen Kurs bietet die frühere Kurszone um 58,14 bis 58,21 eine mögliche Unterstützung. Darunter rückt der Bereich von 55,03 bis 55,77 in den Blick, gefolgt von 50,54. Bei einer Erholung liegt eine erste Hürde bei 68,43. Weitere Widerstände lassen sich zwischen 71,56 und 72,52 sowie an der 200-Tage-Linie einordnen.

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Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,51 %, über 10 Jahre bei 6,49 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.