Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Zurich Insurance Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,82 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,81 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Zurich Insurance Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +78,01 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Zurich Insurance Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,21 % Dividendenrendite bietet Zurich Insurance Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,82 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Zurich Insurance Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,21 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,81. Zurich Insurance Group weist eine Marktkapitalisierung von 102,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Zurich Insurance Group ist ein globaler Versicherer mit Fokus auf Schaden-, Lebens- und Unfallversicherungen sowie Risikomanagement für Privat- und Firmenkunden. Starke Position in Europa und Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: Allianz, AXA, Generali, Swiss Re. USP: hohe Kapitalstärke, starke Industrieversicherung (Zurich Global Corporate), ausgeprägte Nachhaltigkeits- und ESG-Positionierung.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Zurich Insurance Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +9,82 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Zurich Insurance Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.11.2026

Die Zurich Insurance Group Aktie konnte bisher um +0,29 % auf 34,00€ zulegen. Das sind +0,10 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,21 %, eine Investition von etwa 57.582€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,903000 +11,94 % +5,21 % 2025 1,700000 +15,69 % +4,86 % 2024 1,469500 +12,82 % +5,68 % 2023 1,302500 +9,32 % +5,22 % 2022 1,191500 0,00 % +4,87 %

Warum Zurich Insurance Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,21 %

Stetiges Dividendenwachstum: +9,82 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 15,81

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 19.194 € 3.000 € 57.582 € 6.000 € 115.164 € 12.000 € 230.327 €

Zurich Insurance Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,80 % 1 Monat +10,57 % 3 Monate +2,26 % 1 Jahr +10,75 %

Informationen zur Zurich Insurance Group Aktie

Es gibt 3 Mrd. Zurich Insurance Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,17 Mrd. € wert.

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Ob die Zurich Insurance Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zurich Insurance Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.