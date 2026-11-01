Katarischer LNG-Tanker im Persischen Golf angegriffen
- Unbekanntes Objekt trifft katarischen LNG-Tanker
- Al Mayeda blieb sicher und weiter einsatzfähig
- Iran verstärkte Angriffe auf Schiffe im Golf
DOHA (dpa-AFX) - Im Persischen Golf ist erneut ein Tanker angegriffen worden. Ein "nicht identifiziertes Objekt" habe den katarischen Tanker "Al Mayeda", der Flüssigerdgas (LNG) transportiert, getroffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur QNA. Verletzte habe es nach dem Angriff am Freitagabend nicht gegeben, teilte das katarische Unternehmen Nakilat nun mit, das die "Al Mayeda" besitzt. Das Schiff sei in "sicherem Zustand" und einsatzfähig. Zunächst bekannte sich niemand zu der Attacke.
Seit Beginn des Iran-Kriegs im Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Der Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der Straße von Hormus intensiviert. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit einer fast kontinuierlichen Luftunterstützung kommerzielle Frachter./jot/DP/zb
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