Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 44/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Knorr-Bremse AG
Insiderkäufe vom 26.10.26 bis 01.11.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|348,90 Tsd.€
|4,68 Tsd. Stk.
|1
|345,60 Tsd.€
|8,00 Tsd. Stk.
|5
|254,02 Tsd.€
|2,87 Tsd. Stk.
|1
|204,38 Tsd.€
|21,51 Tsd. Stk.
|1
|81,53 Tsd.€
|3,00 Tsd. Stk.
|1
|50,03 Tsd.€
|2,07 Tsd. Stk.
|1
|35,25 Tsd.€
|393 Stk.
|1
|6,66 Tsd.€
|6,00 Tsd. Stk.
Draegerwerk
Wochenperformance: +5,29 %
Wochenperformance: +5,29 %
Platz 1
Muehlbauer Holding
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 2
Knorr-Bremse
Wochenperformance: -6,81 %
Wochenperformance: -6,81 %
Platz 3
FCR Immobilien
Wochenperformance: -1,03 %
Wochenperformance: -1,03 %
Platz 4
tk accelis Group
Wochenperformance: -4,81 %
Wochenperformance: -4,81 %
Platz 5
Basler
Wochenperformance: +10,92 %
Wochenperformance: +10,92 %
Platz 6
Symrise
Wochenperformance: -9,21 %
Wochenperformance: -9,21 %
Platz 7
KST Beteiligungs
Wochenperformance: -11,67 %
Wochenperformance: -11,67 %
Platz 8
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