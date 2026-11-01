Ministerpräsident Rhein 'schockiert' von Gewalt in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigt sich "schockiert von den Gewaltexzessen" in Frankfurt. Sie würden nicht ohne Konsequenzen bleiben, sagte Rhein der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einer anfangs friedlichen Demonstration waren am Samstagabend Polizisten angegriffen, Scheiben eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden.