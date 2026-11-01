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    Bahn verlängert Last-Minute-Tickets und Jugend-Bahncard

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    Für Sie zusammengefasst
    • Last-Minute-Aktion der Bahn läuft bis Dezember 2027
    • Tickets für die Folgewoche sind ab 6,99 Euro erhältlich
    • Kostenlose Jugend-Bahncard wird ebenfalls verlängert
    Bahn verlängert Last-Minute-Tickets und Jugend-Bahncard
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn verlängert ihre "Last-Minute"-Ticketaktion für ein weiteres Jahr bis Mitte Dezember 2027. "Kurzentschlossene profitieren damit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 von den günstigen Tickets", teilte der bundeseigene Konzern mit. Die Fahrkarten sind seit Mai dieses Jahres erhältlich. Sie können am Wochenende für Fahrten in der jeweils nächsten Woche gekauft werden und sind ab 6,99 Euro erhältlich. Bahncard-Rabatte werden angerechnet.

    Ursprünglich sollte die Aktion nur bis Mitte Dezember dieses Jahres andauern. Das Unternehmen will damit flexibel reisende Fahrgäste und generell neue Kundengruppen ansprechen. Ebenfalls verlängert wird die kostenlose Jugend-Bahncard für junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren./maa/DP/zb






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