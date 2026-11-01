Gasversorgung: sicher

BERLIN (dpa-AFX) - Vorgaben zu Füllständen der Gasspeicher in Deutschland dürften deutlich verfehlt worden sein. Zum 1. November soll faktisch ein durchschnittlicher Füllstand von 70 Prozent erreicht werden. Die Speicher sind aber nur zu rund 61,4 Prozent gefüllt, wie aus den aktuellsten Daten der europäischen Plattform AGSI von Freitag hervorgeht.

"Die Gasversorgung in Deutschland ist auch bei den derzeitigen Speicherfüllständen für den kommenden Winter gesichert", sagte eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Nach aktueller Einschätzung ist davon auszugehen, dass Deutschland gut durch den Winter kommt. Entscheidend für die Versorgungssicherheit sind nicht allein die Speicherfüllstände, sondern auch die tatsächliche Ausspeicherung, laufende Gasimporte und weitere Vorsorgemaßnahmen."