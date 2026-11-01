🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Deutsche Bank startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an

    Anleger werden wieder mutig

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach einem Wochenplus von 7,9 Prozent steigt die Zuversicht rund um Deutsche Bank. Doch während die Bullen auf Neubewertung durch nachhaltig höhere Gewinne setzen, warnen Skeptiker vor Hohe Kosten und eine noch fragile Kurserholung.

    Anleger werden wieder mutig - Deutsche Bank startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    Die Deutsche Bank-Aktie hat mit einem Wochenplus von 7,9 Prozent die Debatte auf wallstreetONLINE angeheizt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die von der Community positiv aufgenommenen Quartalszahlen eine nachhaltige Neubewertung rechtfertigen oder die Kurserholung anfällig bleibt. Zwischen dem Wochentief bei 27,88 Euro und dem Hoch bei 31,34 Euro bot der Titel reichlich Stoff für unterschiedliche Einschätzungen.

    Höhere Gewinne – aber auch dauerhaft höhere Kurse?

    Das stärkste Argument der optimistischen Seite ist die erwartete Beständigkeit der Gewinne. Mehrere Beiträge beschreiben die jüngste Geschäftsentwicklung als ertragsstark und sehen darin einen Gegensatz zur Bewertung. Das geprüfte KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 9,49, die Marktkapitalisierung liegt bei 57,78 Milliarden Euro. Für die Befürworter steckt darin Aufholpotenzial. Eine Unterbewertung ist damit allerdings nicht belegt: Entscheidend bleibt, wie belastbar die künftigen Erträge sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    28,40€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,13€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gerade hier verläuft eine wichtige Trennlinie. Ein differenzierter Beitrag führt den erwarteten Erfolg weniger auf außergewöhnliche Managementleistungen als auf ein günstiges Zinsumfeld und wachsende Vermögen zurück. Diese Deutung stützt zwar die Gewinnhoffnung, relativiert aber den operativen Fortschritt. Nachhaltig überzeugender wäre aus dieser Sicht eine Verbesserung, die stärker aus eigener Effizienz entsteht.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Die Kostenfrage verbindet deshalb optimistische und kritische Stimmen. Wiederholt werden hohe Aufwendungen als Schwachpunkt genannt. Ein im Forum aufgegriffener Bericht zum schrittweisen Umbau der Kernbankensysteme lenkt den Blick zusätzlich auf die Digitalisierung. Die Community verbindet damit die Hoffnung auf effizientere Produkte und Prozesse, zugleich aber die Sorge vor teuren Migrationen. Ob die Einsparungen die Belastungen ausgleichen, lässt sich aus den Beiträgen nicht bestätigen.

    Ein weiterer positiver Strang betrifft Ausschüttungen. Diskutiert werden höhere Dividenden für 2027 und zusätzlicher Spielraum durch mögliche regulatorische Entlastungen. Das sind Erwartungen der Community, keine hier gesicherten Zusagen. Auch innerhalb der Debatte wird eine pauschale Deregulierung infrage gestellt: Einzelnen Erleichterungen könnten weiterhin anspruchsvolle Vorgaben zur Risiko- und Kapitalunterlegung gegenüberstehen.

    Die nächste Bewährungsprobe liegt bei 31,34 Euro

    Beim Kursbild bleibt die Zuversicht begrenzt. Während einige Beiträge den Anstieg als möglichen Trendwechsel deuten, erscheint anderen zunächst eine Seitwärtsbewegung zwischen etwa 29 und 31 Euro plausibler. Das relative Handelsvolumen lag an den letzten Handelstagen beim 1,3-Fachen des Wochenschnitts. Das zeigt erhöhte Aktivität, beweist aber keinen dauerhaften Aufwärtstrend.

    Für die kommende Woche ist damit das Wochenhoch bei 31,34 Euro der konkrete Widerstand. Ein Überwinden dieser Marke würde die Erholungsthese stützen; auf der Unterseite bleibt das Wochentief bei 27,88 Euro die maßgebliche Unterstützung. Neue belastbare Angaben zu Kosten, Ausschüttungen oder Kapitalanforderungen könnten die Erwartungen schärfen. Konkrete bestätigte Unternehmenstermine für die nächste Woche liegen in den bereitgestellten Informationen nicht vor.

    Deutsche Bank Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +7,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 31,34€ / 27,88€
    KGV (Vorjahr) 9,49
    Marktkapitalisierung 57,78 Mrd.EUR

    Stand: 01.11.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 31,34€ und das Wochentief bei 27,88€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Deutsche Bank

    -2,58 %
    +7,87 %
    -5,46 %
    -3,43 %
    -2,44 %
    +193,59 %
    +171,11 %
    +153,80 %
    +11,83 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
    Deutsche Bank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Deutsche Bank Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger werden wieder mutig Deutsche Bank startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an Nach einem Wochenplus von 7,9 Prozent steigt die Zuversicht rund um Deutsche Bank. Doch während die Bullen auf Neubewertung durch nachhaltig höhere Gewinne setzen, warnen Skeptiker vor Hohe Kosten und eine noch fragile Kurserholung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     