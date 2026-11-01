Iran knüpft Gespräche mit den USA an sieben Bedingungen
POLITIK
- Iran knüpft Diplomatie an sieben Bedingungen
- USA sollen Blockade, Sanktionen, Angriffe beenden
- Bei Eskalation droht Teheran mit neuen Waffen
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranische Führung knüpft eine diplomatische Lösung des Konflikts mit den USA weiter an eine Erfüllung von sieben Bedingungen. Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, erklärte auf X, sobald diese Bedingungen erfüllt seien, stehe der Weg der Diplomatie offen. Im Falle einer erneuten militärischen Eskalation drohte Resai mit dem Einsatz neuartiger Waffen und vernichtenden Schlägen.
Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah im Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Der Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden.
Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird./da/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Krieg hat noch nie zu etwas Gutem geführt, außer, dass sich wenige mächtige Menschen die Taschen weiter voll machen, die eh schon genug haben.
Die Weltgemeinschaft aber leidet darunter.
Was soll das?
Fangt endlich an zu verhandeln und beendet dieses Drama!
Trump kann sich seinen Friedensnobelpreis abschminken. Er zündelt, anstatt zu befrieden.
Vor den Midterms never, die Iraner werden doch Trump kein Wahlgeschenk machen, wären sie ja auch extrem "dumm" - nur die Fakenewsindustrie wird bis dahin wieder zur Höchstform auflaufen.