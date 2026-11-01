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    Iran knüpft Gespräche mit den USA an sieben Bedingungen

    POLITIK

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    Für Sie zusammengefasst
    • Iran knüpft Diplomatie an sieben Bedingungen
    • USA sollen Blockade, Sanktionen, Angriffe beenden
    • Bei Eskalation droht Teheran mit neuen Waffen
    POLITIK - Iran knüpft Gespräche mit den USA an sieben Bedingungen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranische Führung knüpft eine diplomatische Lösung des Konflikts mit den USA weiter an eine Erfüllung von sieben Bedingungen. Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, erklärte auf X, sobald diese Bedingungen erfüllt seien, stehe der Weg der Diplomatie offen. Im Falle einer erneuten militärischen Eskalation drohte Resai mit dem Einsatz neuartiger Waffen und vernichtenden Schlägen.

    Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah im Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Der Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden.

    Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird./da/DP/zb






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