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    GAC gewinnt 8 Auszeichnungen, darunter 4 erste Preise, und stellt damit seine technologische Innovationskraft unter Beweis

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    GAC gewinnt 8 Auszeichnungen, darunter 4 erste Preise, und stellt damit seine technologische Innovationskraft unter Beweis
    Foto: mirkomedia - 48191602

    SUZHOU, China, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 28. Oktober erhielt GAC im Rahmen der Verleihung der „China-SAE Science and Technology Awards" in Suzhou (Provinz Jiangsu) insgesamt 8 Auszeichnungen. In den Bereichen Automobilchips, elektrischer Antrieb, Fahrzeugsicherheit, Steuerung für intelligentes Fahren sowie Karosseriedesign wurden vier erste Preise an zwei von GAC geleitete Projekte und zwei Projekte, an denen GAC beteiligt war, vergeben; zudem erhielt ein von GAC geleitetes Projekt einen zweiten Preis.

    GAC Wins 8 Awards, Including 4 First Prizes, Showcasing Technological Innovation Strength

    Im Bereich der Chips hat das von GAC geleitete Projekt eine lückenlose Kette von der Fahrzeugdefinition bis zur groß angelegten Anwendung aufgebaut und dabei in Zusammenarbeit mit 105 Partnern fast 400 Chipmodelle und über 1.000 im Inland hergestellte Chips eingesetzt. Der HYPTEC GT Special Edition, Chinas erstes ICV mit zu 100 % im Inland entwickelten Chips, wurde auf den Markt gebracht.

    Im Bereich des Elektroantriebs leistete GAC Pionierarbeit bei der Serienfertigung von Statoren aus amorpher Legierung und Hochgeschwindigkeitsrotoren aus Kohlefaser und wurde damit zum weltweit einzigen Unternehmen, das Automobilmotoren aus amorpher Legierung in Serie herstellt. Das amorphe Band ist gerade einmal 0,025 mm dick. Der Motor erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 99,03 %, eine Leistungsdichte von 17,29 kW/kg (bei 1.000 V) – fast das Dreifache des Branchenstandards – sowie eine maximale Drehzahl von 30.000 U/min; der CLTC-Wirkungsgrad des Systems liegt bei 94,184 %. Für die Nutzer sinkt der Energieverbrauch um 4 %, und die Reichweite steigt bei gleicher Batteriekapazität um 30–50 km. Die Technologie wurde bereits in den Modellen HYPTEC, AION und AISTALAND eingesetzt und anderen Automobilherstellern angeboten. Die damit verbundene Präzisionsfertigungstechnologie wurde auf der 51. Internationalen Erfindermesse in Genf mit der Goldmedaille und einer besonderen Auszeichnung der Jury geehrt.

    Im Bereich Sicherheit gewann das von GAC geleitete Projekt in Zusammenarbeit mit der Tsinghua-Universität den zweiten Preis. Im Rahmen dieses Projekts wurden Chinas erster vollständig im Inland hergestellter ASIL-D-Sicherheitscontroller, eine Echtzeit-Risikobewertung, ein aktives Fahrwerkssystem zur Minderung von Seitenaufprallschäden, ein Heckscheiben-Airbag sowie ein integriertes Rettungsmodell „Automobilhersteller – Verkehrspolizei – Krankenhaus" entwickelt. Es wurde in 20 Modellen mit einem kumulierten Absatz von 1,446 Millionen Einheiten eingesetzt.

    Darüber hinaus trug das von GAC mitgetragene Projekt zur Sicherheitssteuerung der Stufen L2–L4 dazu bei, ein System für den gesamten Lebenszyklus zu etablieren, das die Vorabzulassung, die Überwachung während des Prozesses und die Rückverfolgbarkeit nach einem Vorfall abdeckt. Das BIW-Projekt, an dem GAC beteiligt war, umfasst ein KI-basiertes Karosseriedesign-System, das innerhalb von 5 Stunden Konzeptentwürfe generiert, mit einer Vorhersagegenauigkeit der Steifigkeit von über 95 % und einer um mehr als 30 % höheren Designeffizienz; es wurde bei der zweiten Generation des GAC GS8, des GAC ES9 und des brandneuen GAC S7 eingesetzt.

    Mit Blick auf die Zukunft wird GAC an einer innovationsgetriebenen Entwicklung festhalten, Durchbrüche bei Kerntechnologien sowie deren Kommerzialisierung vorantreiben und die qualitativ hochwertige Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie unterstützen.

    Weitere Informationen zu GAC finden Sie unter: https://www.gacgroup.com/en oder wenn Sie uns in den sozialen Medien folgen.

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