Deutscher Händler sieht keinen Mangel bei eigenen Kondomen

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Nach einem vorsorglichen Rückruf von Kondomen durch die Behörden in Frankreich sieht der neben anderen erwähnte deutsche Onlinehändler einhorn keinen Mangel an seinen Produkten. "Unsere Kondome wurden von der Behörde gar nicht getestet. Es gibt zu unseren Chargen aus Frankreich keinen Befund", teilte das Berliner Unternehmen mit. "Von unserem Hersteller liegen uns die Prüfzertifikate zu allen sieben Chargen vor: Alle wurden nach ISO geprüft und haben bestanden", betonte einhorn. Kunden mit Kondomen der entsprechenden Chargen könnten diese dennoch eintauschen, informierte das Unternehmen auf seiner Website.

Wie einhorn mitteilte, seien im Labor zwei Chargen anderer Marken durchgefallen. "Alle anderen, auch unsere sieben, stehen vorsorglich auf der Liste, weil sie im selben Zeitraum beim selben Hersteller produziert wurden."