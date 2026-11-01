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    Context Labs AI Distillery ermöglicht es Unternehmen, souveräne KI auf ihren eigenen Daten zu betreiben.

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    Context Labs AI Distillery ermöglicht es Unternehmen, souveräne KI auf ihren eigenen Daten zu betreiben.
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Das Unternehmen bringt die Context Engine für vertrauenswürdige souveräne KI auf den Markt, die die eigenen Daten eines Unternehmens mit verifizierter Herkunft für die Verwendung mit dem vom Unternehmen gewählten Frontier- oder Open-Weight-Modell verpackt.

    ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. ("Context Labs"), das Unternehmen für KI-Dateninfrastruktur, hat heute die Context Labs AI Distillery vorgestellt, die Context Engine für vertrauenswürdige, souveräne KI. Die AI Distillery wandelt die Betriebs- und Geschäftsdaten eines Unternehmens in ein verwaltetes Kontextpaket um, das dem Unternehmen gehört und ihm so einen eigenen geschützten Wettbewerbsvorteil verschafft. Jede Antwort, die ein KI-Modell aus dem Paket abruft, wird auf ihre Quelldatensätze zurückgeführt, und das Paket arbeitet mit dem vom Kunden gewählten Frontier- oder Open-Weight-Modell innerhalb der eigenen Umgebung des Kunden.

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    Context Labs AI Distillery lets enterprises run sovereign AI on data they own

    Analysten haben die Hindernisse für die Skalierung von KI in Unternehmen quantifiziert. Gartner prognostiziert, dass Unternehmen bis 2026 60 % der KI-Projekte, die nicht durch KI-fähige Daten gestützt werden, aufgeben werden und dass bis Ende 2027 über 40 % der agentenbasierten KI-Projekte abgebrochen werden. Laut McKinsey nennen acht von zehn Unternehmen Datenbeschränkungen als Hindernis für die Skalierung von KI-Systemen. Gartner hat außerdem beschrieben, was Unternehmen heute benötigen: Software, die es Teams ermöglicht, semantisch organisiertes Wissen auf Basis von Ontologien und Wissensgraphen zu erstellen, zu verwalten und an KI-Agenten zu liefern.

    Die Context Labs AI Distillery ist auf sechs Ergebnisse ausgerichtet:

    • Besitze dein geistiges Eigentum. Das Wissen, das Know-how und der operative Kontext eines Unternehmens bleiben in einem Kontextpaket enthalten, das nur von diesem Unternehmen kontrolliert wird und nicht zum Trainieren von KI-Modellen von Drittanbietern verwendet wird.

    • Beherrsche deine KI. Das Wissen, das die Mitarbeiter im täglichen Gebrauch generieren, kommt dem Unternehmen zugute, nicht einem Modellanbieter, und wächst mit jeder Interaktion.

    • Verlässliche, beweisbare Antworten. Jedes Ergebnis trägt seine Datenherkunft und den Ursprung der Entscheidung in sich, sodass Antworten verifiziert, geprüft und verteidigt werden können.

    • Ein eigenes Wettbewerbsvorteilsgut aufbauen, schützen und skalieren. Das Kontextpaket erfasst, wie das Unternehmen seine Abläufe beschreibt und durchführt, beginnend mit einer Anlage und erweitert auf weitere, ohne diese neu aufbauen zu müssen.
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