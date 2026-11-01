Context Labs AI Distillery ermöglicht es Unternehmen, souveräne KI auf ihren eigenen Daten zu betreiben.

Das Unternehmen bringt die Context Engine für vertrauenswürdige souveräne KI auf den Markt, die die eigenen Daten eines Unternehmens mit verifizierter Herkunft für die Verwendung mit dem vom Unternehmen gewählten Frontier- oder Open-Weight-Modell verpackt.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. ("Context Labs"), das Unternehmen für KI-Dateninfrastruktur, hat heute die Context Labs AI Distillery vorgestellt, die Context Engine für vertrauenswürdige, souveräne KI. Die AI Distillery wandelt die Betriebs- und Geschäftsdaten eines Unternehmens in ein verwaltetes Kontextpaket um, das dem Unternehmen gehört und ihm so einen eigenen geschützten Wettbewerbsvorteil verschafft. Jede Antwort, die ein KI-Modell aus dem Paket abruft, wird auf ihre Quelldatensätze zurückgeführt, und das Paket arbeitet mit dem vom Kunden gewählten Frontier- oder Open-Weight-Modell innerhalb der eigenen Umgebung des Kunden.