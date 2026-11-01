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    Das Yangtze River Culture Festival 2026 wird im Dorf Yonglian, Zhangjiagang, Jiangsu, eröffnet

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    ZHANGJIAGANG, China, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Yangtze River Culture Festival 2026 wurde am 30. Oktober im Dorf Yonglian, Stadt Nanfeng, Zhangjiagang, Suzhou, Provinz Jiangsu eröffnet und brachte Gemeinschaften zusammen, um die Kultur des Flusses zu feiern, der sie verbindet. Das Festival wird gemeinsam von der Propagandaabteilung des Provinzkomitees der KPCh Jiangsu, dem Kultur- und Tourismusministerium der Provinz Jiangsu und der Stadtregierung von Suzhou veranstaltet. Sie wird gemeinsam organisiert von der Propagandaabteilung des Parteikomitees der KPCh in Suzhou, dem städtischen Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus in Suzhou und der Stadtregierung von Zhangjiagang.

    Dieses Jahr markiert den 10. Jahrestag der Initiative „Wirtschaftsgürtel des Jangtse". Das Festival vereint Kultur und Tourismus, um Besucher anzulocken und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Bei der Eröffnungszeremonie stellten die Organisatoren das Herbst- und Winterprogramm von Jiangsu mit kulturellen Veranstaltungen, touristischen Aktivitäten und Besucheranreizen in einer Präsentation mit dem Titel „Der Charme von Jiangsu, die Gezeiten des Jangtse" vor. Außerdem stellten sie sorgfältig zusammengestellte Reiserouten vor, um die kleineren Städte des Jangtse-Deltas mit der Hochgeschwindigkeitsbahn zu erkunden. Die Veranstaltung hob die Aktivitäten und Erfolge des Programms „Suzhou 2026 Ostasiatische Kulturhauptstadt" hervor. Die Teilnehmer unterzeichneten außerdem Vereinbarungen für Kultur- und Tourismusprojekte.

    Rural representatives from 13 provinces, autonomous regions and municipalities along the Yangtze River take the stage to present the Declaration on Shared Prosperity through Rural Culture and Tourism.

    Dreizehn Dorfparteisekretäre brachten jeweils Wasser aus dem Abschnitt des Jangtsekiang, der durch ihre jeweiligen Heimatorte fließt. Gemeinsam mit Gästen nutzten sie das Wasser in einer Zeremonie zur offiziellen Eröffnung des Festivals – ein lebendiger Ausdruck des Flusses, der ihre Gemeinschaften verbindet. Zwei Ausstellungen, darunter „Kunst ohne Grenzen": An diesem Tag wurde im Yonglian Art Museum eine gemeinsame Ausstellung von Werken aus gemeinschaftlichen Kunstkooperationsprojekten eröffnet.

    Das Yangtze River Culture Festival findet seit 2004 jährlich statt und hat bereits mehr als 200 Aktivitäten angeboten und ein kombiniertes Online- und Präsenzpublikum von über 500 Millionen erreicht. Unter dem Motto „Integration, Förderung und Teilen" bietet das diesjährige Festival drei Hauptprogramme: „Den Jangtse entdecken", „Die Kultur des Jangtse feiern" und „Ein offener Jangtse". Besucher können kleinere Städte entlang des Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes im Jangtse-Delta entdecken, an Wohnmobil-Camping-Austauschaktionen entlang des Flusses teilnehmen und den Markt „Wächter des Jangtse" erkunden, der lebendige kulturelle Traditionen, Volksbräuche, lokale Spezialitäten und Einkaufsmöglichkeiten vereint. Das Festival, das noch bis zum 29. November stattfindet, lädt Besucher dazu ein, den kulturellen Reichtum des Jangtse-Flussbeckens durch Veranstaltungen und Erlebnisse in der gesamten Region zu entdecken.

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