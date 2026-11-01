Das Yangtze River Culture Festival 2026 wird im Dorf Yonglian, Zhangjiagang, Jiangsu, eröffnet

ZHANGJIAGANG, China, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Yangtze River Culture Festival 2026 wurde am 30. Oktober im Dorf Yonglian, Stadt Nanfeng, Zhangjiagang, Suzhou, Provinz Jiangsu eröffnet und brachte Gemeinschaften zusammen, um die Kultur des Flusses zu feiern, der sie verbindet. Das Festival wird gemeinsam von der Propagandaabteilung des Provinzkomitees der KPCh Jiangsu, dem Kultur- und Tourismusministerium der Provinz Jiangsu und der Stadtregierung von Suzhou veranstaltet. Sie wird gemeinsam organisiert von der Propagandaabteilung des Parteikomitees der KPCh in Suzhou, dem städtischen Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus in Suzhou und der Stadtregierung von Zhangjiagang.

Dieses Jahr markiert den 10. Jahrestag der Initiative „Wirtschaftsgürtel des Jangtse". Das Festival vereint Kultur und Tourismus, um Besucher anzulocken und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Bei der Eröffnungszeremonie stellten die Organisatoren das Herbst- und Winterprogramm von Jiangsu mit kulturellen Veranstaltungen, touristischen Aktivitäten und Besucheranreizen in einer Präsentation mit dem Titel „Der Charme von Jiangsu, die Gezeiten des Jangtse" vor. Außerdem stellten sie sorgfältig zusammengestellte Reiserouten vor, um die kleineren Städte des Jangtse-Deltas mit der Hochgeschwindigkeitsbahn zu erkunden. Die Veranstaltung hob die Aktivitäten und Erfolge des Programms „Suzhou 2026 Ostasiatische Kulturhauptstadt" hervor. Die Teilnehmer unterzeichneten außerdem Vereinbarungen für Kultur- und Tourismusprojekte.