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    Antrophic – vor dem Börsengang kaufen?

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    Fünf Jahre nachdem eine Handvoll Forscher OpenAI verließ, um ein sicheres KI-Unternehmen aufzubauen, fordert diese Firma die Wall Street auf, ihren Wert auf 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar zu taxieren. Am 26. Oktober reichte Anthropic seinen S-1-Antrag bei der US-Börsenaufsicht ein, um am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol ANT gelistet zu werden. Kommt der Deal zustande, wäre es der größte Börsengang (IPO) der Geschichte und das erste Mal, dass die Märkte direkt einen Preis für ein führendes KI-Unternehmen festlegen. Wir stellen die aktuelle Markteinschätzung von Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares, vor…

    CMC Markets Zertifikate bietet Produkte auf Antrophic schon vor dem Börsengang. Geeignete WKNs sind CMC9F3 oder CMC9FA mit moderatem Hebel.

    Anthropics IPO-Antrag bietet Anlegern einen detaillierten Einblick in die ökonomischen Grundlagen des KI-Booms. Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr einen Umsatz von 16,3 Milliarden US-Dollar, gefolgt von 16,8 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal – ein Wachstum von mehr als 1.300 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoverlust von 80,7 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr spiegelt weitgehend nicht zahlungswirksame Anpassungen von Finanzinstrumenten wider, während der operative Cashflow mit 3,9 Milliarden US-Dollar positiv war.

    Der Antrag offenbart auch Compute-Verträge im Wert von Hunderten Milliarden Dollar sowie eine Governance-Struktur, die öffentlichen Aktionären kaum Mitspracherecht einräumt. Das Ausmaß der Infrastrukturverpflichtungen von Anthropic – mit Vereinbarungen, an denen Amazon, Alphabet, Microsoft, Broadcom und andere Anbieter beteiligt sind – summiert sich auf hunderte Milliarden Dollar an zukünftigen Rechenausgaben. Anthropic räumte ein, dass im Zuge der Expansion weiteres Kapital beschafft werden muss und wies gleichzeitig auf regulatorische und ökologische Bedenken hinsichtlich der Rechenzentrumsentwicklung und des Strombedarfs hin.

    Die anfängliche Begeisterung hat sich etwas abgekühlt, da Investoren das Umsatzwachstum aus KI-Anwendungen gegen die Finanzierungszusagen abwägen, die für die Bereitstellung zusätzlicher Rechenkapazitäten erforderlich sind. Der Markt wartet zudem auf Belege dafür, dass sich die Investitionen der größten Cloud-Anbieter in höheren Gewinnen und einer stärkeren Cash-Generierung niederschlagen.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Antrophic – vor dem Börsengang kaufen? Fünf Jahre nachdem eine Handvoll Forscher OpenAI verließ, um ein sicheres KI-Unternehmen aufzubauen, fordert diese Firma die Wall Street auf, ihren Wert auf 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar zu taxieren. Am 26. Oktober reichte Anthropic seinen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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