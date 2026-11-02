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    Frische Q-Zahlen von Apple, Palantir, BioMarin, Marriott International, Fox Corp

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q-Zahlen von Apple, Palantir, BioMarin, Marriott International, Fox Corp
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Forvia, Q3-Umsatz
    14:00 Uhr, USA: Fox Corp, Q1-Zahlen
    22:00 Uhr, Schweiz: Transocean, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Palantir, Q3-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: Apple, Q4-Zahlen
    USA: Marriott International, Q3-Zahlen
    USA: Tempus, Q3-Zahlen
    USA: BioMarin Pharmaceutical Inc., Q3-Zahlen
    USA: Estée Lauder Companies, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
    02:45 Uhr, China: RatingDog PMI 10/26
    07:00 Uhr, Russland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:30 Uhr, Schweiz: Einzelhandelsumsatz 9/26
    09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26
    09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26
    09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26
    09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
    12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 9/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 9/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 02.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (YoY)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    09:15SpanienESPS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:45ItalienITAHCOB Manufacturing PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    10:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Vujcic spricht
    13:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    15:30KanadaCANS&P Global Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Manufacturing Employment Index
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    17:15USAUSAFed's Goolsbee speech
    20:00USAUSALoan Officer Survey
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
    03.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

     

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