Frische Q-Zahlen von Apple, Palantir, BioMarin, Marriott International, Fox Corp
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Forvia, Q3-Umsatz
14:00 Uhr, USA: Fox Corp, Q1-Zahlen
22:00 Uhr, Schweiz: Transocean, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Palantir, Q3-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Apple, Q4-Zahlen
USA: Marriott International, Q3-Zahlen
USA: Tempus, Q3-Zahlen
USA: BioMarin Pharmaceutical Inc., Q3-Zahlen
USA: Estée Lauder Companies, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
02:45 Uhr, China: RatingDog PMI 10/26
07:00 Uhr, Russland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26
08:00 Uhr, Deutschland: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:30 Uhr, Schweiz: Einzelhandelsumsatz 9/26
09:15 Uhr, Spanien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26
09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26
09:45 Uhr, Italien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26
09:50 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 9/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 9/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 02.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Retail Sales (YoY) 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 09:15 ESP S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:45 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 11:00 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 13:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Manufacturing Employment Index 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 17:15 USA Fed's Goolsbee speech 20:00 USA Loan Officer Survey
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