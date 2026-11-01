Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

JTEKT gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,78 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in JTEKT investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +33,73 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. JTEKT verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,36 % Dividendenrendite bietet JTEKT ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +25,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen JTEKT für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,36 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,78. JTEKT weist eine Marktkapitalisierung von 3,54 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

JTEKT ist ein japanischer Automobil- und Industriezulieferer (Toyota-Gruppe) mit Fokus auf Lenkungssysteme, Lager (Koyo), Antriebstechnik und Werkzeugmaschinen. Starke Position bei elektrischen Servolenkungen für OEMs weltweit. Wichtige Wettbewerber: NSK, NTN, Schaeffler, Bosch, ZF. USP: enge Toyota-Integration, Systemkompetenz von Lenkung bis Lager, breite Industriekundenbasis.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. JTEKT konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +25,40 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

JTEKT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.11.2026

Am heutigen Handelstag musste die JTEKT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,31 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,36 %, eine Investition von etwa 357.143€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 70,00 +16,67 % +3,36 % 2026 60,00 +20,00 % +3,74 % 2025 50,00 +38,89 % +4,39 % 2024 36,00 +20,00 % +2,48 % 2023 30,00 +66,67 % +3,04 % 2022 18,00 0,00 % +1,81 %

Warum JTEKT für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,36 %

Stetiges Dividendenwachstum: +25,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,78

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 29.762 € 3.000 € 89.286 € 6.000 € 178.572 € 12.000 € 357.143 €

JTEKT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,31 % 1 Monat -7,50 % 3 Monate -5,93 % 1 Jahr +32,93 %

Informationen zur JTEKT Aktie

Es gibt 319 Mio. JTEKT Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,54 Mrd. € wert.

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Ob die JTEKT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JTEKT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.