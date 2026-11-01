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    SKYWORTH Solar kündigt die weltweite Einführung von Solavita als Marke für intelligente Mikronetze an

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    SHENZHEN, China, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- SKYWORTH Solar hat offiziell die weltweite Einführung von Solavita bekannt gegeben, seiner speziellen Marke für intelligente Mikronetz-Lösungen. Strategisch positioniert als „Experte für intelligente Mikronetze in vielfältigen Energieszenarien" bündelt Solavita das umfangreiche Lösungsportfolio und die Service-Infrastruktur des Unternehmens unter einer einheitlichen globalen Identität und baut dabei auf seiner rasch wachsenden internationalen Präsenz auf.

    Solavita

    Flexibilität des Stromnetzes und langfristiger Systemwert im Fokus

    Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Stromsysteme mit wachsenden Anforderungen an ihre Flexibilität konfrontiert sind. Der Halbjahresbericht 2026 der Internationalen Energieagentur (IEA) zum Strommarkt unterstreicht die Bedeutung flexibler Ressourcen und einer effizienteren Nutzung der Infrastruktur angesichts des Ausbaus der erneuerbaren Energieerzeugung. Für die Kunden variieren die Prioritäten je nach Markt: die Steuerung der Stromkosten, die verstärkte Nutzung lokal erzeugter Solarenergie oder die Aufrechterhaltung kritischer Lasten in Gebieten mit unzuverlässiger Netzversorgung.

    „Da erneuerbare Energien zunehmend dezentral erzeugt werden, gewinnt die langfristige Leistungsfähigkeit des gesamten Systems immer mehr an Bedeutung", sagte Fan Ruiwu, Vorstandsvorsitzender von SKYWORTH Solar. „Wir betrachten diese Leistungsfähigkeit als Grundlage unseres internationalen Energiegeschäfts. Mit Solavita bündeln wir unsere Kompetenzen unter einem gemeinsamen Ansatz für die Lösungsentwicklung und den Service und arbeiten gleichzeitig mit lokalen Partnern zusammen, um die Bereitstellung an die jeweiligen Märkte anzupassen. Unser Fokus liegt auf dem Mehrwert, den diese Systeme über ihre gesamte Lebensdauer hinweg bieten."

    Lösungen für unterschiedliche Energiebedürfnisse

    Um die doppelte Herausforderung aus Netzschwankungen und Betriebskosten zu bewältigen, entwickelt Solavita seine Systeme nach einer zentralen Architekturphilosophie, die Netzstabilisierungsfähigkeit, intelligente Automatisierung, generationenübergreifende Effizienz und mehrstufige Sicherheit in den Vordergrund stellt. Um diese technischen Prinzipien in praktische Anwendungen umzusetzen, stellt die Marke eine umfassende Lösungsmatrix vor, die auf spezifische Marktanforderungen zugeschnitten ist.

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    PR Newswire (dt.)
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