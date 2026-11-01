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    Eutelsat Communications kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

    Anleger sind tief gespalten

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    Die Eutelsat Communications-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Wachstum durch europäische Satellitenunabhängigkeit auf Sorgen vor Hoher Kapitalbedarf bei unklarer Gewinnperspektive. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Anleger sind tief gespalten - Eutelsat Communications kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Große Zukunftserwartungen, offene Gewinnfragen: Die veröffentlichten Quartalsumsätze und die im Forum diskutierten Erlösperspektiven des Satellitennetzes IRIS² haben die Eutelsat-Communications-Aktie diese Woche besonders ins Gespräch gebracht. Trotz zwischenzeitlicher Zuversicht verlor das Papier auf Wochensicht 0,7 Prozent. Im Zentrum der Debatte stand die Frage, ob das erwartete Geschäft mit Satelliteninternet den hohen Investitionsbedarf rechtfertigt – und wann daraus Gewinne entstehen könnten.

    IRIS²: Große Erlöschancen, aber wann Gewinne?

    Die optimistische Seite setzt auf einen langfristigen Umbau des Geschäfts. Mehrere Beiträge argumentieren, Eutelsat müsse zunächst investieren, bevor zusätzliche kommerzielle Einnahmen fließen könnten. Ein im Forum verbreiteter Medienbericht nennt erwartete kommerzielle IRIS²-Erlöse von mehr als zehn Milliarden Euro zwischen 2032 und 2040. Diese hier nicht unabhängig bestätigte Angabe prägt die Zuversicht. Wichtig ist dabei die zeitliche Einordnung: Diskutiert wird ein Gesamtbetrag über mehrere Jahre, kein Jahresumsatz und erst recht kein Gewinn.

    Hinzu kommt ein strategisches Argument: Nach Einschätzung mehrerer Teilnehmer könnte Europas Wunsch nach geringerer Abhängigkeit von Starlink Eutelsat stärken. Auch mögliche staatliche und militärische Aufträge werden als Chance genannt. Ob und wann daraus zusätzliche Zahlungen entstehen, bleibt jedoch Spekulation. Konkrete neue Vertragsabschlüsse lassen sich aus den bereitgestellten geprüften Informationen nicht ableiten.

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    Wiederholt richtet sich der Blick zudem nach Indien. Die Community diskutiert einen Medienbericht, wonach regulatorische Vorgaben und lokale Verbindungen OneWeb gegenüber Starlink begünstigen könnten. Daraus entsteht die Hoffnung auf einen leichteren Marktzugang. Die weitergehende Vorstellung, politische Widerstände gegen Starlink führten zwangsläufig zu mehr Eutelsat-Geschäft, bleibt allerdings eine Erwartung ohne belegten Umsatzbeitrag.

    Die kritischen Stimmen fragen vor allem nach der Finanzierung und Profitabilität. Langfristige Erlösaussichten beantworten aus ihrer Sicht nicht, wie hohe Vorleistungen getragen werden und welcher Ertrag am Ende übrig bleibt. Daneben werden im Forum schwächere Quartalsumsätze und Belastungen im klassischen Satellitengeschäft angeführt. Die dazu genannten Detailzahlen sind hier nicht unabhängig bestätigt. Gesichert ist die Veröffentlichung der Quartalsumsatzmeldung; deren vorliegender Auszug erlaubt aber keine genaue Bewertung der Geschäftsentwicklung.

    Auch die Diskussion über einen möglichen Aktienrückkauf zeigt den Konflikt. Einige Beiträge begrüßen die Idee als Alternative zu weiterer Verwässerung. Andere wenden ein, dafür müsse zunächst Geld erwirtschaftet werden. Eine im Forum erwähnte Rückkaufermächtigung ist dabei weder mit einem beschlossenen Rückkauf noch mit dessen Finanzierung gleichzusetzen.

    Nächste Woche zählen 2,08 und 1,751 Euro

    In der kommenden Woche steht die weitere Verarbeitung der Quartalsmeldung im Vordergrund. Charttechnisch bildet das Wochenhoch bei 2,08 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 1,751 Euro die Unterstützung. Das zuletzt 1,2-Fache des Wochenschnitts erreichende Handelsvolumen unterstreicht die erhöhte Aktivität, gibt aber keine Kursrichtung vor. Der nächste gesicherte Unternehmenstermin ist erst die Hauptversammlung am 26. November 2026.

    Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -0,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 2,08€ / 1,751000€
    KGV (Vorjahr) -1,96
    Marktkapitalisierung 2,11 Mrd.EUR

    Stand: 01.11.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 2,08€ und das Wochentief bei 1,751000€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Eutelsat Communications

    -9,03 %
    -0,67 %
    +10,82 %
    -13,90 %
    -50,62 %
    -58,43 %
    -85,58 %
    -90,63 %
    -84,84 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT
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