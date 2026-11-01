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    Handelsverband Hessen fordert schnelle Hilfe nach Plünderungen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Verband verlangt rasche Hilfe für betroffene Händler
    • Friedliche Demo von späterer Gewalt klar unterscheiden
    • Randale und Zerstörung dürfen Innenstädte nicht prägen
    Handelsverband Hessen fordert schnelle Hilfe nach Plünderungen
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Handelsverband Hessen hat nach den Ausschreitungen und Plünderungen von Geschäften in Frankfurt rasche Unterstützung für betroffene Ladenbesitzer gefordert. "Jetzt muss es zunächst darum gehen, den betroffenen Händlerinnen und Händlern schnell zu helfen und die Folgen der entstandenen Schäden bestmöglich zu begrenzen", teilte der Verband in Frankfurt mit. Es brauche auch eine sorgfältige Analyse und Aufarbeitung. Man sei bestürzt über das Ausmaß an Gewalt, Sachbeschädigung und mutwilliger Randale.

    Wichtig sei dabei, zu differenzieren. "Die überwiegend friedliche Demonstration der Schülerinnen, Schüler und Jugendlichen ist von den späteren Ausschreitungen und Gewalttaten zu trennen." Es habe eine Gewalt- und Zerstörungswut gegeben, "die nicht mehr primär aus politischem Protest heraus geschieht, sondern aus einer beinahe berauschenden Freude am Randalieren und Zerstören selbst. Dafür darf es in unseren Innenstädten keinen Raum geben."/hus/DP/zb






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