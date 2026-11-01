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    Erste Warnstreiks der IG Metall im Norden

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    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall startet Warnstreiks bei Speira in Hamburg
    • Streiks bei Still, ArcelorMittal und Krones geplant
    • IG Metall fordert fünf Prozent mehr Entgelt
    Erste Warnstreiks der IG Metall im Norden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG/FLENSBURG (dpa-AFX) - Eine Minute nach dem Ablauf der Friedenspflicht haben in Hamburg die ersten Warnstreik-Aktionen der Gewerkschaft IG Metall Küste begonnen. In der Nacht zu Sonntag haben Beschäftigte des Recycling- und Walzwerks Speira die Arbeit niedergelegt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Weitere Warnstreiks sollen am Sonntagabend und Montag folgen. So sind neben anderen die Beschäftigten von Still, ArcelorMittal und Philips in Hamburg sowie Krones in Flensburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, wie die IG Metall weiter mitteilte.

    Die Gewerkschaft hatte in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie das Angebot der Arbeitgeber zurückgewiesen und Warnstreiks für November angekündigt. Die vorliegende Offerte verschärfe die Verhandlungen und erschwere eine Lösung, hatte Gewerkschaftsverhandlungsführer Daniel Friedrich nach der zweiten Verhandlung in Oldenburg gesagt.

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    "Bei einer Inflationsrate von aktuell 3,3 Prozent wäre das eine knallharte Minusrunde für die Beschäftigten." Die Arbeitgeber hatten eine Einmalzahlung von 700 Euro zum 1. Juli 2027 und ein Jahr darauf eine Entgelterhöhung von 1,3 Prozent angeboten.

    Die Gewerkschaft ist mit der Forderung von fünf Prozent mehr Entgelt und Ausbildungsentschädigung in die Tarifverhandlungen gegangen. Die nächste Tarifrunde ist am 6. November in Bremen geplant.

    Die IG Metall Küste verhandelt für insgesamt 130.000 Beschäftigte in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im nordwestlichen Niedersachsen./bal/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 113,8 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +3,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der KRONES Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 173,00EUR was eine Bandbreite von -5,10 %/+52,02 % bedeutet.





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