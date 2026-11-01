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    Frankfurt Anziehungspunkt für Rechtsbrecher

    Hessens Innenminister

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    Für Sie zusammengefasst
    • Poseck warnt vor Gewalt durch junge Gruppen
    • Über 1.000 Polizeikräfte waren massiv im Einsatz
    • Nach friedlichen Demos kam es zu Krawallen und Plünderungen
    Hessens Innenminister - Frankfurt Anziehungspunkt für Rechtsbrecher
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Frankfurt hat Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) auf Probleme mit gewaltbereiten Gruppen junger Menschen hingewiesen. "In Frankfurt hat sich ein enormes Gewaltpotential von Linksextremisten und gewaltorientierten jungen Menschen, größtenteils mit Migrationshintergrund, entladen", sagte der Minister mit Blick auf die Krawalle vom Vorabend. "Genau vor diesen Gefahren haben wir im Vorfeld gewarnt." Deshalb sei die Polizei massiv im Einsatz gewesen - mit mehr als 1.000 Kräften, mit Wasserwerfern, SEK, Hubschrauber und Tränengas.

    "Frankfurt ist leider an jedem Wochenende ein besonderer Anziehungspunkt für junge Menschen, die Rechtsbrüche begehen und in Teilen gewaltbereit sind", erklärte er weiter. "Die Tätergruppen kommen nur zu einem Teil aus Frankfurt; sie reisen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet an." Auf diese Entwicklung habe man "unabhängig von gestern bereits mit einem massiven Polizeiaufgebot auf der Zeil und in der Frankfurter Innenstadt reagiert". Für die Einkaufsmeile Zeil sei etwa eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet worden.

    Nach zunächst friedlichen Demonstrationen Tausender junger Menschen war es am Abend in Frankfurt zu gewalttätigen Szenen mit eingeschlagenen Schaufenstern und Plünderungen von Geschäften gekommen./csc/DP/zb






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