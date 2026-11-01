Kein Verkaufsdruck trotz Millionenverlusts

Der Fußball-Bundesligist hatte für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Konzernjahresfehlbetrag von 21,7 Millionen Euro gemeldet. Im Vorjahr hatte der börsennotierte Verein noch einen Gewinn von 6,7 Millionen Euro erzielt. "Wir sind wirtschaftlich kerngesund aufgestellt und arbeiten gerade auch daran, dass wir diese Transfers nicht zwangsläufig tätigen müssen", sagte Cramer.

DORTMUND (dpa-AFX) - Trotz eines zweistelligen Millionenverlusts im vergangenen Geschäftsjahr plant Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer nicht mit einem umfassenden personellen Umbruch. "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer in der Lage sind, unseren Kader beisammen zuhalten", sagte Cramer im "Doppelpass" bei Sport1.

Spielerverkäufe schloss der Clubchef dennoch nicht grundsätzlich aus. "Wenn es wirtschaftliche Opportunitäten gibt, dann werden wir darüber nachdenken. Ich will nichts ausschließen. Aber wir machen das nicht, um permanent Spieler zu verkaufen, sondern wir wollen uns am Ende sportlich weiterentwickeln", erklärte der 57-Jährige.

Zum Selbstverständnis des BVB gehöre es, Spieler zu entwickeln und auch damit zu leben, dass nicht alle ihre gesamte Karriere in Dortmund verbringen. "Wir werden immer der Verein sein, der Spieler entwickelt", sagte Cramer. Entscheidend sei, die Spieler während ihrer Zeit beim BVB von der sportlichen Perspektive zu überzeugen und sie voll hinter dem Verein zu wissen.

Mit Blick auf den Winter ließ Cramer mögliche Transfers offen. "Ich will nichts ausschließen. Ich will aber jetzt auch nicht die Zusage geben, dass wir im Winter was machen", sagte er. Der aktuelle Kader sei "wirklich sehr, sehr gut" aufgestellt. "Fakt ist: Wir sind jederzeit handlungsfähig. Und wenn es etwas zu tun gäbe, dann würden wir es sicherlich machen können", betonte Cramer./jgl/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,055 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 337,26 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,67 %/+63,67 % bedeutet.



