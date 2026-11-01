🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    BVB-Boss Cramer: Kein Verkaufsdruck trotz Millionenverlusts

    SPORT

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Cramer plant trotz Verlust keinen großen Umbruch
    • BVB will den Kader im Sommer möglichst halten
    • Cramer schließt Verkäufe bei Chancen nicht aus
    SPORT - BVB-Boss Cramer: Kein Verkaufsdruck trotz Millionenverlusts
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Trotz eines zweistelligen Millionenverlusts im vergangenen Geschäftsjahr plant Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer nicht mit einem umfassenden personellen Umbruch. "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer in der Lage sind, unseren Kader beisammen zuhalten", sagte Cramer im "Doppelpass" bei Sport1.

    Der Fußball-Bundesligist hatte für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Konzernjahresfehlbetrag von 21,7 Millionen Euro gemeldet. Im Vorjahr hatte der börsennotierte Verein noch einen Gewinn von 6,7 Millionen Euro erzielt. "Wir sind wirtschaftlich kerngesund aufgestellt und arbeiten gerade auch daran, dass wir diese Transfers nicht zwangsläufig tätigen müssen", sagte Cramer.

    Spielerverkäufe schloss der Clubchef dennoch nicht grundsätzlich aus. "Wenn es wirtschaftliche Opportunitäten gibt, dann werden wir darüber nachdenken. Ich will nichts ausschließen. Aber wir machen das nicht, um permanent Spieler zu verkaufen, sondern wir wollen uns am Ende sportlich weiterentwickeln", erklärte der 57-Jährige.

    Zum Selbstverständnis des BVB gehöre es, Spieler zu entwickeln und auch damit zu leben, dass nicht alle ihre gesamte Karriere in Dortmund verbringen. "Wir werden immer der Verein sein, der Spieler entwickelt", sagte Cramer. Entscheidend sei, die Spieler während ihrer Zeit beim BVB von der sportlichen Perspektive zu überzeugen und sie voll hinter dem Verein zu wissen.

    Mit Blick auf den Winter ließ Cramer mögliche Transfers offen. "Ich will nichts ausschließen. Ich will aber jetzt auch nicht die Zusage geben, dass wir im Winter was machen", sagte er. Der aktuelle Kader sei "wirklich sehr, sehr gut" aufgestellt. "Fakt ist: Wir sind jederzeit handlungsfähig. Und wenn es etwas zu tun gäbe, dann würden wir es sicherlich machen können", betonte Cramer./jgl/DP/zb

    Borussia Dortmund

    -0,33 %
    +0,99 %
    -5,12 %
    +0,16 %
    -12,46 %
    -18,53 %
    -36,35 %
    -43,98 %
    -69,60 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,055 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 337,26 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,67 %/+63,67 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf einen Kursanstieg der Borussia-Dortmund-Aktie am Montag nach dem 2:2 gegen Bayern München. Das Unentschieden wird damit als möglicher kurzfristiger Kursimpuls gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SPORT BVB-Boss Cramer: Kein Verkaufsdruck trotz Millionenverlusts Trotz eines zweistelligen Millionenverlusts im vergangenen Geschäftsjahr plant Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer nicht mit einem umfassenden personellen Umbruch. "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer in der Lage sind, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     