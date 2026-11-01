Neue Gewalt-Dimension nach Demo in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Krawallnacht in Frankfurt hat der Einsatzleiter der Polizei von einer "neuen Dimension der Gewalt" im Anschluss an die aufgelöste Demonstration berichtet. "Die weit überwiegende Zahl der Menschen, die gestern in Frankfurt demonstriert haben, hat dies friedlich getan", sagte Erik Hessenmüller in Frankfurt. "Wir müssen klar zwischen der Versammlung und den Ausschreitungen im Nachgang differenzieren."

Noch in dem Demonstrationszug sei es wiederholt zu Vermummungen, dem Abbrennen von Pyrotechnik und dem Werfen von Böllern gekommen - von einer im Vergleich zur Gesamtzahl der Demo-Teilnehmer kleinen Zahl an Personen. Es habe sich ein "zunehmend gewalttätiger Schwerpunkt" in dem Demozug gebildet.

"Dort hatten sich zunächst Personen aus dem linken, teilweise auch linksextremistischen Spektrum gesammelt", berichtete Hessenmüller. "Im weiteren Verlauf mischten sich zunehmend junge gewaltbereite Personen mit vorwiegend migrantischem Hintergrund dazu." Teilweise habe es auch "Bezüge zum Pro-Palästina-Spektrum" gegeben. "Aus diesem Bereich heraus kam es zu immer massiveren Störungen und Angriffen auf Polizeikräfte."/chs/DP/zb



