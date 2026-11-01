Die Kuros Biosciences-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Mehrere Beiträge führen schwache Handelsphasen und abrupte Bewegungen zum Börsenschluss auf größere Verkaufsaufträge zurück. Nach dieser Lesart reichen in einem dünn besetzten Orderbuch bereits einzelne Blöcke, um deutliche Ausschläge auszulösen. Die Beobachtung möglicher Liquiditätsengpässe ist nachvollziehbarer als die daraus teilweise abgeleitete Behauptung gezielter Attacken: Wer tatsächlich verkauft und mit welcher Absicht, lässt sich aus den geschilderten Kursbewegungen nicht belegen.

Ein Wochenplus von 1,0 Prozent, aber reichlich Streit über die Kräfte hinter dem Kurs: Die Kuros-Biosciences-Aktie wurde in der wallstreetONLINE-Community intensiv diskutiert. Zwischen dem Wochentief von 20,88 Euro und dem Hoch von 23,58 Euro bot sie Anlass für sehr unterschiedliche Deutungen. Im Zentrum der 41 relevanten Beiträge stand die Frage, ob Leerverkäufer die Aktie gezielt unter Druck setzen oder ob Rücksetzer vor allem gewöhnliche Gewinnmitnahmen sind. Daneben nährten Erwartungen an das vierte Quartal die Zuversicht.

Auch die Größenordnung der Leerverkaufspositionen blieb umstritten. Eine zunächst genannte Quote von 35 Prozent wurde hinterfragt und später korrigiert. Ein im Forum wiedergegebener Medienbericht nennt dagegen gut 24 Prozent ausgeliehene Aktien. Diese Angabe ist hier nicht unabhängig bestätigt. Zudem sind Aktienleihen nicht mit reinen Wetten auf fallende Kurse gleichzusetzen; sie können auch der Absicherung dienen. Die Hoffnung, notwendige Rückkäufe würden zwangsläufig einen kräftigen Anstieg auslösen, bleibt deshalb Spekulation.

Die Gegenposition kommt ebenfalls aus der Community: Nach vorangegangenen Kursgewinnen seien Gewinnmitnahmen eine ausreichende Erklärung. Ein bestätigter Ausbruch aus dem diskutierten Abwärtstrend sei noch nicht erkennbar. Diese nüchterne Lesart setzt den optimistischen Deutungen eine wichtige Grenze: Einzelne widerstandsfähige Handelstage beweisen weder eine Trendwende noch das Scheitern möglicher Leerverkäufer.

US-Geschäft soll die Wachstumshoffnung tragen

Das stärkste operative Argument der Optimisten ist die Erwartung eines besonders kräftigen Schlussquartals. Sie verweisen auf einen nach ihrer Darstellung erweiterten Zugang zu US-Kliniken und auf eine neue US-Produktion. Daraus erhoffen sie sich höhere Absatzmengen und Skaleneffekte. Diese im Forum genannten Entwicklungen und ihre möglichen Ergebniseffekte sind mit den bereitgestellten geprüften Informationen jedoch nicht bestätigt. Belastbar ist dagegen das hohe Vorjahres-KGV von 695,32 bei einer Marktkapitalisierung von 870,41 Millionen Euro. Die Bewertung macht deutlich, wie wichtig die künftige Gewinnentwicklung für die Einordnung der Aktie ist.

In der kommenden Woche stehen damit vor allem zwei Kursmarken im Blick: Das Wochenhoch bei 23,58 Euro bildet den Widerstand, das Wochentief bei 20,88 Euro die Unterstützung. Ein Ausbruch nach oben würde die Erholung stützen, ein Bruch der unteren Marke sie infrage stellen. Inhaltlich wären belastbare Neuigkeiten zum US-Geschäft und zur Entwicklung im Schlussquartal entscheidend, um die Wachstumshoffnungen besser beurteilen zu können.

Kuros Biosciences Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,0 % Wochenhoch / Wochentief 23,58€ / 20,88€ KGV (Vorjahr) 695,32 Marktkapitalisierung 870,41 Mio.EUR

Stand: 01.11.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 23,58€ und das Wochentief bei 20,88€ die zunächst wichtigsten Marken.