Warnstreiks der IG Metall kurz nach Mitternacht angelaufen
ROUNDUP 2
- IG Metall beginnt Warnstreiks in der Industrie
- IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld für Beschäftigte
- IG Metall kündigt massive Warnstreiks bundesweit an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat ihre Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht in der Nacht zum Sonntag legte unter anderem die Nachtschicht beim Weißblechhersteller Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach (Rheinland-Pfalz) befristet die Arbeit nieder. Die rund 300 Beschäftigten versammelten sich zu einer Protestaktion vor dem Werkstor. Auch beim Mobilfunkzulieferer RF 360 Europe/Qualcomm in München begann eine Aktion, ebenso beim Alu-Guss-Unternehmen KSM Castings in Hildesheim. In Nordrhein-Westfalen sollte es am Sonntagabend eine erste Aktion in Bielefeld geben.
Die IG Metall will die Proteste in dieser Woche auf das gesamte Bundesgebiet ausweiten. Die Gewerkschaft will in den Tarifverhandlungen für rund 3,7 Millionen Beschäftigte den Druck erhöhen. Betroffen von den zeitlich befristeten Ausständen sind wichtige Industriezweige wie Autobau, Maschinenbau, Elektronik und Metallerzeugung.
"Starke Warnstreiks" angekündigt
Die Gewerkschaft hat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 5 Prozent mehr Geld sowie die Sicherung von Jobs und Standorten gefordert. Die Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsah. Begründet wurde die Offerte unterhalb der Inflation mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und den hohen Kostenbelastungen für die Industrie in Deutschland.
Die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner hatte "starke Warnstreiks" angekündigt, weil das "sogenannte Angebot" in den Betrieben nur "Unverständnis und Wut" ausgelöst habe. Es gehe darum, Kaufkraft und Zukunft für alle am Standort zu sichern.
"Die Arbeitgeber sehen die Beschäftigten als reine Kostenfaktoren. Das "Minus-Angebot" hat in den Belegschaften die Wut darüber noch verstärkt. Der Mitternachtswarnstreik bei Thyssenkrupp Rasselstein ist lediglich der Auftakt einer massiven Warnstreikphase", erklärte der Vorsitzende des IG Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, vor Streikenden in Andernach./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 12,05 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +24,48 %/+49,38 % bedeutet.
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Also ich bleibe noch ein bisschen hier..
Ich denke die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende und wir sollten jetzt schnellstens ins wohlverdiente Wochenende gehen..
Montag geht's dann mit neuer Kraft und neuen Ideen wieder ans Handeln....heute noch über Gut oder Schlecht zu diskutieren ist vergeudete Energie..
Also dann bis Montag...man hört sich ...🤗
beim Abspalten von TKMS im Nov 2025 hatten wir den selben überzogenen Abschlag von ca12E auf 8Euro, der nach 3 Monaten wieder abgebaut wurde.
alter mach dich weg.