Top-Artikel der Kalenderwoche 44/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Bitcoin steht vor einem Optionsverfall über 11 Milliarden US-Dollar. Doch das könnte erst der Anfang turbulenter Tage sein. Besonders eine Kurszone macht Händler nervös.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Celestica!

Gold hat seit seinem Hoch 13 Prozent verloren und Schnäppchenjäger hoffen auf die Wende. JPMorgan sieht aber eine Gefahr, die den nächsten Ausverkauf auslösen könnte.

SAP setzt auf günstigere KI-Modelle und will Milliarden sparen. Steigende Cloud-Umsätze und sinkende Kosten könnten die Gewinne und die SAP-Aktie antreiben.

Bank of America zieht bei Intel die Reißleine: Abstufung auf Neutral, Kursziel runter auf 100 US-Dollar. Der KI-Schub im Servergeschäft kann den Absturz bei PCs nicht auffangen, die Aktie crasht um 30 Prozent.

Zu viele Investoren, zu viel Fantasie? Die UBS hält dagegen. Nach ihrer Rechnung hat der Markt bei ASML schon die Hälfte der KI-Gewinne abgeschrieben. Das Kursziel bleibt bei 2.400 Euro.

Alphabet enttäuscht mit seinen Quartalszahlen trotz eines Rekords im Cloud-Geschäft. Die Aktie bricht nachbörslich ein. Das steckt dahinter.

Gegenüber seinem Allzeithoch hat der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor bereits 25 Prozent an Wert verloren, doch jetzt liefert Celestica Zahlen, die Hoffnung machen!

Eine Woche vor den Midterms ist die Aktie von Trump Media auf den tiefsten Stand aller Zeiten gefallen. Offenbar glaubt der Markt nicht mehr an US-Präsident Donald Trump.

Vom Pessimisten zum Optimisten. Nach überraschend starken Quartalszahlen ändert dieser Analyst seine Einschätzung zur SpaceX-Aktie radikal.