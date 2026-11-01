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    Top-Artikel der Kalenderwoche 44/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

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    Top-Artikel der Kalenderwoche 44/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Bitcoin: Warum dieser Freitag für Anleger zum Albtraum werden könnte


    Bitcoin steht vor einem Optionsverfall über 11 Milliarden US-Dollar. Doch das könnte erst der Anfang turbulenter Tage sein. Besonders eine Kurszone macht Händler nervös.

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    Gold: Nach 13 Prozent Kursverlust droht Anlegern der nächste teure Fehler


    Gold hat seit seinem Hoch 13 Prozent verloren und Schnäppchenjäger hoffen auf die Wende. JPMorgan sieht aber eine Gefahr, die den nächsten Ausverkauf auslösen könnte.

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    3 Milliarden Euro! SAP entdeckt einen gigantischen Gewinnhebel durch KI


    SAP setzt auf günstigere KI-Modelle und will Milliarden sparen. Steigende Cloud-Umsätze und sinkende Kosten könnten die Gewinne und die SAP-Aktie antreiben.

    Intel-Aktie crasht ins Bodenlose, Analysten streichen Kursziel zusammen!


    Bank of America zieht bei Intel die Reißleine: Abstufung auf Neutral, Kursziel runter auf 100 US-Dollar. Der KI-Schub im Servergeschäft kann den Absturz bei PCs nicht auffangen, die Aktie crasht um 30 Prozent.

    Aktie ist günstig wie selten: Analysten rechnen ASML neu durch


    Zu viele Investoren, zu viel Fantasie? Die UBS hält dagegen. Nach ihrer Rechnung hat der Markt bei ASML schon die Hälfte der KI-Gewinne abgeschrieben. Das Kursziel bleibt bei 2.400 Euro.

    Alphabet-Aktie stürzt nach Zahlen ab – wird KI zur Kostenfalle?


    Alphabet enttäuscht mit seinen Quartalszahlen trotz eines Rekords im Cloud-Geschäft. Die Aktie bricht nachbörslich ein. Das steckt dahinter.

    Neue Hoffnung für AMD, Micron, Infineon & Co.? Diese Zahlen liefern sie!


    Gegenüber seinem Allzeithoch hat der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor bereits 25 Prozent an Wert verloren, doch jetzt liefert Celestica Zahlen, die Hoffnung machen!

    Trump-Aktie auf Allzeittief: Der Markt hat den US-Präsidenten längst aufgegeben!


    Eine Woche vor den Midterms ist die Aktie von Trump Media auf den tiefsten Stand aller Zeiten gefallen. Offenbar glaubt der Markt nicht mehr an US-Präsident Donald Trump.

    SpaceXs KI-Gewinne lassen selbst Skeptiker umdenken


    Vom Pessimisten zum Optimisten. Nach überraschend starken Quartalszahlen ändert dieser Analyst seine Einschätzung zur SpaceX-Aktie radikal.

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