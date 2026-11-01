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    Die Lang & Schwarz-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

    Bullen gegen Bären

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    Bei Lang & Schwarz herrscht derzeit Stillstand – zumindest beim Kurs. Im Forum wird dagegen intensiv darüber gestritten, ob Ertragsstabilisierung durch flexible Kostenanpassung oder Margendruck bei unklarer künftiger Ertragsbasis stärker wiegt.

    Bullen gegen Bären - Die Lang & Schwarz-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg
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    Die Lang & Schwarz-Aktie beendete die Woche mit einer unveränderten Performance von 0,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wurde dennoch intensiv über ihre Perspektiven gestritten: 41 relevante Beiträge von 16 Nutzern an sechs Tagen zeigen den Diskussionsbedarf. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie tragfähig das Geschäftsmodell angesichts der von der Community diskutierten Veränderungen rund um Trade Republic bleibt. Zwischen Hoffnung auf eine Neuausrichtung und Sorge vor dauerhaft sinkenden Erträgen klafft eine erhebliche Erwartungslücke.

    Reichen neue Handelsmodelle und niedrigere Kosten?

    Die optimistische Sicht setzt vor allem auf Anpassungsfähigkeit. Ein Teil der Community hält ein schwaches oder sogar verlustreiches drittes Quartal für denkbar, sieht darin aber noch keinen Beleg für eine dauerhafte Ertragsschwäche. Die Argumentation: Gelingt es, die Kosten schrittweise an ein kleineres Geschäft anzupassen, könnte Lang & Schwarz wieder verlässlich profitabel arbeiten. Eine im Forum genannte Gewinnspanne von 1,50 bis 2,00 Euro je Aktie für 2027 bleibt allerdings eine individuelle Erwartung, keine gesicherte Prognose.

    Als weiteres ermutigendes Signal werden im Forum Auswertungen angeführt, wonach die Umsätze an der LS Exchange zuletzt gegenüber dem Vormonat gestiegen seien. Diese Angaben sind nicht unabhängig bestätigt. Auch ein diskutiertes Multi-Market-Maker-Modell weckt Hoffnungen auf eine breitere Geschäftsgrundlage. Belastbare Details zu Umsetzung, Partnern und Ergebnisbeitrag lassen sich aus den Beiträgen jedoch nicht ableiten.

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    Die skeptische Seite stellt dagegen die Kostenbasis und den Wettbewerb in den Vordergrund. Wiederholt wird bezweifelt, dass ein nach Einschätzung der Diskutierenden geschrumpftes Handelsgeschäft die Personalaufwendungen ausreichend decken kann. Längere Handelszeiten konkurrierender Angebote gelten manchen als zusätzlicher Druckfaktor. Andere widersprechen dieser pauschalen Bewertung: Entscheidend seien der tatsächliche Umfang solcher Angebote und ihre praktische Bedeutung, nicht allein die beworbenen Handelszeiten.

    Hinzu kommt Kritik an der Kommunikation. Die Diskussion über eine mögliche personelle Überschneidung zwischen dem Aufsichtsrat von Lang & Schwarz und einer Trade-Republic-Tochter verstärkt bei einigen Teilnehmern die Sorge vor Interessenkonflikten. Andere sehen darin nicht zwangsläufig einen Widerspruch. Ein Fehlverhalten ist durch die vorliegenden geprüften Informationen nicht belegt. Ebenso wenig trägt die Debatte über einen vermeintlichen Wegfall des Wikifolio-Geschäfts: Das zugrunde liegende ETF-Szenario wurde im Forum ausdrücklich als Fiktion klargestellt.

    Die nächste Woche braucht belastbare Signale

    Das Vorjahres-KGV von 4,33 wirkt niedrig, beantwortet aber nicht die zentrale Frage nach den künftigen Gewinnen. In der kommenden Woche dürfte deshalb jede belastbare Konkretisierung der Geschäftsstrategie besonders aufmerksam verfolgt werden. Ein bestätigter Veröffentlichungstermin liegt dafür nicht vor. Kursseitig bilden 15,70 Euro als Wochenhoch den Widerstand und 15,15 Euro als Wochentief die Unterstützung. Das zuletzt 1,2-Fache des Wochenschnitts betragende Handelsvolumen macht einen möglichen Ausbruch aus dieser Spanne zusätzlich interessant; eine Richtung lässt sich daraus nicht ableiten.

    Lang & Schwarz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 15,70€ / 15,15€
    KGV (Vorjahr) 4,33
    Marktkapitalisierung 145,82 Mio.EUR

    Stand: 01.11.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 15,70€ und das Wochentief bei 15,15€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Lang & Schwarz

    +0,98 %
    0,00 %
    +1,98 %
    -12,71 %
    -25,36 %
    +105,45 %
    -35,63 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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    Zur Lang & Schwarz Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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