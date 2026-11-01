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    Metaller-Warnstreiks nehmen Fahrt auf

    ROUNDUP 3

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    Für Sie zusammengefasst
    • Erste Warnstreiks starten nach Friedenspflicht
    • IG Metall will Warnstreiks bundesweit ausweiten
    • IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld und Jobs
    ROUNDUP 3 - Metaller-Warnstreiks nehmen Fahrt auf
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die erste Warnstreikrunde im aktuellen Tarifkonflikt begonnen. Dabei geht es um die Entgelte von rund 3,7 Millionen Beschäftigten in der größten deutschen Industriebranche.

    Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht in der Nacht zum Sonntag legten die Beschäftigten in ersten Betrieben die Arbeit nieder, darunter die Nachtschicht beim Weißblechhersteller Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach (Rheinland-Pfalz), Beschäftigte beim Mobilfunkzulieferer RF 360 Europe/Qualcomm in München, beim Alu-Guss-Unternehmen KSM Castings in Hildesheim und im Recycling- und Walzwerk Speira in Hamburg. In Nordrhein-Westfalen sollte es am Sonntagabend eine erste Aktion in Bielefeld geben.

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    Die IG Metall will die Proteste in dieser Woche auf das gesamte Bundesgebiet ausweiten. Das soll in den Tarifverhandlungen den Druck erhöhen. Betroffen von den zeitlich befristeten Ausständen sind wichtige Industriezweige wie Autobau, Maschinenbau, Elektronik und Metallerzeugung.

    "Starke Warnstreiks" angekündigt

    Die Gewerkschaft hat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 5 Prozent mehr Geld sowie die Sicherung von Jobs und Standorten gefordert. Die Arbeitgeber haben in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsah. Begründet wurde die Offerte unterhalb der Inflation mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und den hohen Kostenbelastungen für die Industrie in Deutschland.

    Die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner hatte "starke Warnstreiks" angekündigt, weil das "sogenannte Angebot" in den Betrieben nur "Unverständnis und Wut" ausgelöst habe. Es gehe darum, Kaufkraft und Zukunft für alle am Standort zu sichern.

    "Die Arbeitgeber sehen die Beschäftigten als reine Kostenfaktoren. Das "Minus-Angebot" hat in den Belegschaften die Wut darüber noch verstärkt. Der Mitternachtswarnstreik bei Thyssenkrupp Rasselstein ist lediglich der Auftakt einer massiven Warnstreikphase", erklärte der Vorsitzende des IG Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, vor Streikenden in Andernach./ceb/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 12,05 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +24,48 %/+49,38 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und die knapp gehaltene Marke von 12 Euro. Ein Kursziel von 16 Euro wird kontrovers gesehen. Diskutiert werden zudem der Wertverlust durch Abspaltungen und die geplante Stahlabspaltung. Ein Verkauf des 16,2-Prozent-Anteils an TK Elevator könnte laut Beiträgen 2–3 Milliarden Euro einbringen. Ob Erlöse im Unternehmen bleiben oder als Sonderausschüttung fließen, sei bis zur zweiten Jahreshälfte 2027 offen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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