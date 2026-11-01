Redcare, Basler, Stratec, Aixtron, SUSS MicroTec, Nynomic, ASTA Energy

⚫📈 Schwarzer Freitag bei Tech-Werten und zahlreiche neue Small-Cap-Meldungen

Im ersten Teil meines heutigen Videos geht es um den deutlichen Abverkauf bei Technologie- und KI-Aktien. Was hat den „schwarzen Freitag“ ausgelöst, welche Werte waren besonders betroffen – und wie ist die Entwicklung fundamental einzuordnen?

Im zweiten Teil stehen wieder die wichtigsten aktuellen Small-Cap-Meldungen im Fokus:

🔹 Stratec: Verkauf eines defizitären Geschäftsbereichs

🔹 Basler: Prognose angehoben

🔹 SGL Carbon: Folgeauftrag von X-energy

🔹 Redcare Pharmacy: Zahlen zum dritten Quartal

🔹 ASTA Energy Solutions: starke Q3-Zahlen wichtiger Kunden

🔹 SFC Energy: Prognose angehoben

🔹 AIXTRON: sehr starker Auftragseingang

🔹 Nynomic: LayTec profitiert von der positiven Entwicklung bei AIXTRON

🔹 SÜSS MicroTec: Prognose muss reduziert werden

Meine Einordnung zu den Entwicklungen gibt es im heutigen Video.

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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