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    Nach der schwachen Woche bei POET Technologies: Darauf kommt es jetzt an

    Der Druck nimmt zu

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    Die POET Technologies-Aktie verlor in dieser Woche 4,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Der Druck nimmt zu - Nach der schwachen Woche bei POET Technologies: Darauf kommt es jetzt an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die POET Technologies-Aktie hat auf Wochensicht 4,0 Prozent verloren. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem die Frage für intensive Diskussionen, ob eine mögliche Übernahme von Lumentum durch Marvell die Versorgung mit wichtigen Laserkomponenten gefährden könnte. Hoffnungen auf Rückhalt durch Foxconn standen diesen Sorgen gegenüber. Insgesamt wurden 45 relevante Beiträge von zehn Nutzern an fünf Tagen erfasst.

    Lieferkette: Abhängigkeit oder beherrschbares Risiko?

    Die ausführlichste Kontroverse entzündete sich an einem hypothetischen Zusammenschluss von Marvell und Lumentum. Kritische Stimmen befürchten, dass POET dadurch schlechteren Zugang zu benötigter Lasertechnik erhalten könnte. Ihre Argumentation: Selbst wenn Lieferungen zunächst weiterliefen, könnten Zweifel an der langfristigen Versorgung bereits die Geschäftserwartungen belasten. Die Qualifizierung anderer Laser würde nach Einschätzung der Community Zeit kosten. Eine Übernahme oder konkrete Lieferbeschränkungen sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen allerdings nicht belegt.

    Die Gegenseite hält das Risiko für beherrschbar. Sie verweist auf aus ihrer Sicht bestehende Verträge, mehrere mögliche Bezugsquellen und ein Design, das unterschiedliche Laser zulasse. Zudem hätten Kunden ein Interesse an mehreren voneinander unabhängigen Lieferanten. Eine stärkere Marktkonzentration könnte POET deshalb sogar für andere Anbieter attraktiver machen. Das ist eine nachvollziehbare strategische Überlegung, aber kein Nachweis dafür, dass alternative Komponenten bereits ausreichend qualifiziert oder verfügbar sind.

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    Zusätzliche Zuversicht schöpften einige Beiträge aus einem im Forum verlinkten Auftritt von Foxconn, bei dem POET als Teil eines Photonik-Ökosystems dargestellt worden sein soll. Sie werteten dies als Signal einer intakten Zusammenarbeit, nicht jedoch als Beleg für unmittelbar bevorstehende Umsätze. Auch die Rolle von Lightwave Logic blieb umstritten: Während manche Konkurrenz befürchten, sehen andere ergänzende Technologien. Eine belastbare Klärung liefern die Beiträge nicht.

    Cash-Argument trifft auf fehlende Umsatzbelege

    Bei der Bewertung verweisen optimistische Stimmen auf eine ihrer Ansicht nach komfortable Liquiditätsausstattung. Daraus leiten sie eine inzwischen günstige Bewertung ab. Geprüfte Angaben zum aktuellen Kassenbestand liegen hier jedoch nicht vor; die bekannte Marktkapitalisierung von 805,59 Millionen Euro allein erlaubt diesen Schluss nicht. Kritische Beiträge verlangen deshalb vor allem belastbare Nachweise nachhaltiger Umsätze und Gewinne. Darin liegt ein gemeinsamer Nenner beider Lager: Partnerschaftssignale ersetzen keine wirtschaftlichen Ergebnisse.

    Die Marken für die kommende Woche

    In der kommenden Woche stehen mögliche belastbare Neuigkeiten zu Lieferquellen, Kundenabnahmen und der Umsetzung von Partnerschaften im Fokus. Ein bestätigter Unternehmenskalender liegt nicht vor. Kursseitig bildet das Wochentief bei 4,45 Euro die Unterstützung, das Wochenhoch bei 5,33 Euro den Widerstand. Das zuletzt 1,6-Fache des Wochenschnitts erreichende relative Handelsvolumen macht zusätzlich interessant, ob ein Test dieser Marken erneut von erhöhter Handelsaktivität begleitet wird.

    POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 5,33€ / 4,45€
    KGV (Vorjahr) -11,59
    Marktkapitalisierung 805,59 Mio.EUR

    Stand: 01.11.2026, 17:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,33€ und das Wochentief bei 4,45€ die zunächst wichtigsten Marken.

    POET Technologies

    -5,19 %
    -4,02 %
    -32,34 %
    -18,05 %
    -20,70 %
    +72,41 %
    -36,41 %
    +98,93 %
    +152,99 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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    Zur POET Technologies Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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