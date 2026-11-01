Tui-Kreuzfahrtschiff 'Mein Schiff 3' erreicht Werft nach Unfall
- Mein Schiff 3 erreicht beschädigt die Lloyd Werft
- Dauer der Reparatur unklar, Reisen könnten ausfallen
- Polizei ermittelt zur Schiffskollision im Hafen
BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Zusammenstoß mit zwei Containerschiffen ist das beschädigte Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" in der Lloyd Werft Bremerhaven angekommen. Dies berichtete ein dpa-Reporter. Demnach waren die Schäden an dem Schiff deutlich zu sehen. Die "Mein Schiff 3" soll repariert werden. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Bei dem Unfall sind nach Angaben von Tui Cruises auch Rettungsmittel betroffen. Die Reederei möchte zeitnah mitteilen, wann das Kreuzfahrtschiff wieder startklar ist und ob geplante Reisen abgesagt werden müssen.
Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff war am Sonntag (25. Oktober) beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das riesige Schiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Containerschiffe zu, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren. Bei dem Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Die geplante mehrwöchige Reise des Tui-Schiffes in Richtung Kanaren wurde abgesagt. Die Gäste bekommen den Reisepreis erstattet. Zum Unfallzeitpunkt waren nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Tui Cruises 2.428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord.
Die Wasserschutzpolizei ermittelt zu dem Unfall, unter anderem gegen den Kapitän wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit. Die Ermittlungen sollen klären, ob er seine Sorgfaltspflichten verletzt hat./hho/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 6,952 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,34 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,53 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +43,84 %/+15,07 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Ölpreis seit 4. August um über 40% angestiegen , nur mal am Rande....................
Ein Vertrauensbeweis in TUI, der die Aktie stärken könnte. Meine persönliche Einschätzung, DYOD.
So ein dummer Beitrag............Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif