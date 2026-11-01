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    Tui-Kreuzfahrtschiff 'Mein Schiff 3' erreicht Werft nach Unfall

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    Für Sie zusammengefasst
    • Mein Schiff 3 erreicht beschädigt die Lloyd Werft
    • Dauer der Reparatur unklar, Reisen könnten ausfallen
    • Polizei ermittelt zur Schiffskollision im Hafen
    Tui-Kreuzfahrtschiff 'Mein Schiff 3' erreicht Werft nach Unfall
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Zusammenstoß mit zwei Containerschiffen ist das beschädigte Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" in der Lloyd Werft Bremerhaven angekommen. Dies berichtete ein dpa-Reporter. Demnach waren die Schäden an dem Schiff deutlich zu sehen. Die "Mein Schiff 3" soll repariert werden. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Bei dem Unfall sind nach Angaben von Tui Cruises auch Rettungsmittel betroffen. Die Reederei möchte zeitnah mitteilen, wann das Kreuzfahrtschiff wieder startklar ist und ob geplante Reisen abgesagt werden müssen.

    Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff war am Sonntag (25. Oktober) beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das riesige Schiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Containerschiffe zu, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren. Bei dem Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Die geplante mehrwöchige Reise des Tui-Schiffes in Richtung Kanaren wurde abgesagt. Die Gäste bekommen den Reisepreis erstattet. Zum Unfallzeitpunkt waren nach Angaben des Kreuzfahrtunternehmens Tui Cruises 2.428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord.

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    Die Wasserschutzpolizei ermittelt zu dem Unfall, unter anderem gegen den Kapitän wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit. Die Ermittlungen sollen klären, ob er seine Sorgfaltspflichten verletzt hat./hho/DP/men

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    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einstieg von Pale Fire Capital mit 5,15 % bei TUI. Der Beteiligungsaufbau wird als Vertrauenssignal gewertet, brachte bislang aber keinen Kursimpuls; die Aktie blieb hinter dem DAX zurück. Weitere Themen sind geringe Handelsumsätze und der mögliche Einfluss von Leerverkäufern. Gute Quartalszahlen von Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line werden als positives Signal für das Kreuzfahrtgeschäft 2026/27 gesehen.

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    dpa-AFX
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