AIXTRON explodiert: Diese Entwicklung elektrisiert die Anleger

Die optimistische Sicht stützt sich vor allem auf den Bedarf an optischen Datenverbindungen für KI-Rechenzentren. Mehrere Beiträge sehen darin einen längerfristigen Investitionszyklus statt eines kurzen Nachfrageschubs. Aus den im Forum wiedergegebenen Aussagen zur Quartalskonferenz leiten Teilnehmer die Erwartung ab, dass der Auftragseingang auch in den kommenden Quartalen hoch bleiben könnte. Das ist eine Zukunftserwartung, kein bereits gesicherter Geschäftsverlauf. Der bestätigte Bestellzuwachs gibt dieser Zuversicht allerdings eine konkrete Grundlage.

Ein Wochenplus von 11,0 Prozent und ein kräftiger Auftragsschub haben die AIXTRON-Aktie im wallstreetONLINE-Forum in den Mittelpunkt gerückt. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal auf 274,9 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts. Treiber ist der Ausbau von KI-Rechenzentren. Die zentrale Diskussion dreht sich deshalb nicht mehr allein um die Nachfrage: Kann der Anlagenbauer die Bestellungen schnell genug in Auslieferungen und Gewinne verwandeln?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzliche Chancen verortet die Community in der Leistungselektronik. Wiederholt diskutiert werden mögliche neue Anlagenbestellungen für Galliumnitrid auf 300-Millimeter-Wafern sowie eine Erholung bei Siliziumkarbid. Die Hoffnung: Weitere Absatzfelder könnten das Wachstum neben der Optoelektronik verbreitern. Auch MicroLEDs für optische Verbindungen zwischen Prozessoren und Speicher werden als Perspektive genannt. Wann daraus relevante Umsätze entstehen könnten, bleibt in den Beiträgen jedoch offen. Vermutete Kundenbeziehungen sind ebenfalls nicht als bestätigt anzusehen.

Der wichtigste Einwand betrifft die Umsetzung. In mehreren Beiträgen stehen mögliche Kapazitätsgrenzen 2027, der Personalbedarf und der Ausbau der Lieferkette im Vordergrund. Im Forum kursierende Berichte über die Suche nach 100 Mitarbeitern werden als Hinweis auf Wachstum interpretiert; diese konkrete Zahl ist hier nicht unabhängig bestätigt. Andere Teilnehmer halten die Sorge vor Engpässen für überzogen und verweisen auf Aussagen über steigende Produktionsleistung. Entscheidend bleibt damit, ob Personal und Zulieferer rechtzeitig mit der Nachfrage Schritt halten können.

Daneben mahnt die Diskussion zur Vorsicht bei den Gewinnmargen. Eine ausführliche Auswertung der Quartalskonferenz warnt davor, die dort genannte hohe Quartalsmarge einfach fortzuschreiben. Nach dieser Lesart könnten ein veränderter Produktmix und mehr Anlagen für kleinere Wafergrößen die Profitabilität dämpfen. Vereinzelt wird zudem vor überzogenem Optimismus gewarnt. Das Wochenplus allein beweist allerdings weder eine Überbewertung noch eine dauerhaft höhere Ertragskraft.

Die nächste Woche zwischen 28,45 und 34,30 Euro

In der kommenden Woche stehen mögliche neue Hinweise zu Produktionsausbau, Lieferfähigkeit und zur Dauer des KI-Investitionsschubs im Fokus. Ein konkreter bestätigter Unternehmenstermin liegt dafür nicht vor. Am Kurs bleiben das Wochenhoch bei 34,30 Euro als Widerstand und das Wochentief bei 28,45 Euro als Unterstützung die maßgeblichen Marken. Das zuletzt 1,3-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt unterstreicht die erhöhte Aktivität. Ob die Aktie das Hoch erneut erreicht, dürfte auch davon abhängen, ob neue Informationen die hohen Wachstumserwartungen untermauern.

AIXTRON Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +11,0 % Wochenhoch / Wochentief 34,30€ / 28,45€ KGV (Vorjahr) 22,77 Marktkapitalisierung 3,66 Mrd.EUR

Stand: 01.11.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 34,30€ und das Wochentief bei 28,45€ die zunächst wichtigsten Marken.