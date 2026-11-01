Kissigs Wochenrückblick 44/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Quanta Services, Comfort Systems, GE Aerospace, Rocket Lab und 2G Energy. Während BigTech strauchelte, versuchten sich meine KI-Schaufelverkäufer am Rebound- und auch mein alter neuer
Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung sowie altkluge Einschätzungen. Natürlich... ツ
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