Kissigs Wochenrückblick 44/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Quanta Services, Comfort Systems, GE Aerospace, Rocket Lab und 2G Energy. Während BigTech strauchelte, versuchten sich meine KI-Schaufelverkäufer am Rebound- und auch mein alter neuer Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich. Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



