So bezahlt diese Dividendenaktie jetzt Ihre Stromrechnung!

Wie absichern gegen hohe Strompreise? Der Dividenden-Radar hat die Antwort!

Der Iran-Krieg hat für stark steigende Energiekosten gesorgt. Die weltweiten Versorgungsunterbrechungen und die Zerstörung von Raffineriekapazitäten haben neben dem Rohölpreis vor allem auch Benzin und Diesel verteuert. Aber auch Stromkunden sind von steigenden Preisen nicht verschont geblieben.

Wer heute einen neuen Stromvertrag abschließen muss, hat mit deutlich höheren Kosten als noch vor einem Jahr beziehungsweise vor Beginn des Iran-Krieges zu rechnen. Laut dem Vergleichsportal Verivox liegt der Arbeitspreis für eine Kilowattstunde gegenwärtig bei 32 bis 33 Cent pro Kilowattstunde – noch vor wenigen Monaten war es bis zu einem Viertel weniger.

Für einen 4-Personen-Haushalt mit einem angenommenen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden pro Jahr bedeutet das Mehrkosten von mehreren Hundert Euro. Der Dividenden-Radar von wallstreetONLINE verändert in dieser Woche seine Fragestellung daher geringfügig.

Gefragt wird nicht nach einem geeigneten Investment und dem hierfür benötigten Kapital für eine monatliche Dividende von 1.000 Euro, sondern nach einer passenden Aktie, welche dauerhaft eine Stromrechnung von bis zu 100 Euro im Monat decken kann. Denn nicht jeder Haushalt verfügt über die Möglichkeit, steigenden Strompreisen mit Maßnahmen wie einer Dachsolaranlage oder einen Balkonkraftwerk zu begegnen. Und damit herzlich willkommen!

Clearway Energy bietet sauberen Strom und eine hohe Dividende

Mit zu den stark steigenden Energiepreisen trägt hierzulande, aber auch anderswo in Europa bei, dass zur Deckung des Bedarfs Energie importiert werden muss. Das bedeutet eine strategische und ökonomische Vulnerabilität, welche die Politik viel zu spät mit geeigneten Gegenmaßnahmen, wie der Beschleunigung der Energiewende adressiert hat.

Schon seit geraumer Zeit sind On-Shore-Windkraft und Windenergie nicht nur in Deutschland die mit großem Abstand günstigsten Energieträger. Unter besonders guten Standortbedingungen kann Solarenergie Strom schon ab 3,5 bis 4,0 Cent pro Kilowattstunde liefern. Welche Art von Investment wäre daher besser geeignet als ein Versorger, der überwiegend auf Erneuerbare Energien setzt? Mit einer Dividendenrendite von knapp 5,8 Prozent bietet der US-Versorger Clearway Energy innerhalb diese Nische eine besonders üppige Ausschüttung.

Beachtliches Kraftwerksportfolio

Das 2012 gegründete Unternehmen verfügt mit knapp 14 Gigawatt über eine inzwischen beachtliche Kraftwerkspipeline. Davon stammen etwa 11 Gigawatt aus Wind- und Solarenergie sowie aus batterieelektrischen Speichersystemen (BESS). Weitere 3 Gigawatt stammen aus Gaskraftwerken – ganz ohne fossile Brennstoffe kommt Clearway Energy zugegeben also nicht aus. Mit Blick auf seine Strategie fokussiert der Konzern vor allem Geschäftskunden.

Clearway Energy verkauft seinen Strom an lokale und regionale Energieversorger weiter und bindet diese mit langfristigen Lieferverträgen. Das sorgt zwar für etwas weniger Flexibilität bei der Preisgestaltung, dafür aber für umso sichtbarere und zuverlässigere Cashflows für Investoren.

Das kommt auch der Dividende zugute, die seit 10 Jahren ausgeschüttet wird, davon 6 Jahre in Folge wachsend. Trotz eines Einschnitts während der Corona-Pandemie kann sich das Dividendenwachstum sehen lassen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Dividende beträgt seit ihrer Einsetzung knapp 11 Prozent. Wer damals schon eingestiegen ist, darf sich daher über eine Einstiegsrendite von über 12 Prozent freuen.

Anhaltendes Unternehmenswachstum und starke Cashflows

Das Dividendenwachstum ist unterstützt durch fortgesetztes Unternehmenswachstum. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 und einem Umsatzergebnis von 1,035 Milliarden US-Dollar legten die Erlöse auf zuletzt 1,574 Milliarden US-Dollar zu (+52,1 Prozent). Der Nettogewinn kletterte im selben Zeitraum von 57,0 auf 101,0 Millionen US-Dollar und damit um 77,2 Prozent.

Die eigentlichen Stärken von Clearway Energy liegen aber im EBITDA sowie im Cashflow. Der operative Ertrag lag in den vergangenen 12 Monaten bei 1,168 Milliarden US-Dollar, daraus wurden Barmittelzuflüsse in Höhe von 651,0 Millionen US-Dollar erzielt, wovon 219,0 Millionen US-Dollar für Dividendenzahlungen aufgewendet wurden. Das zeigt, dass die Ausschüttung gut durch Mittelzuflüsse gedeckt ist und Raum für weitere Anhebungen besteht.

Auch für Investitionen steht damit viel Geld zur Verfügung und hier punktet Clearway Energy mit ambitionierten Ausbauzielen. Bis 2032 will der Konzern weitere 13,5 Gigawatt ans Netz bringen, davon 600 Megawatt noch in diesem Jahr. Für die vertraglich bereits vereinbarten Projekte setzt das Unternehmen überwiegend auf Solarenergie insbesondere im Süden und Mittleren Westen der USA. Daneben nehmen Batteriespeicher eine wichtige Rolle ein. Die können einerseits Rechenzentren im Nachtbetrieb versorgen oder für den Verkauf von Strom während Nachfrage- und Preisspitzen genutzt werden, was für einen Rendite-Boost sorgen könnte.

Aktie nach Korrektur mit aussichtsreicher Einstiegschance

In den vergangenen 12 Monaten hat sich das Papier trotz hoher Energiepreise nur mäßig zufriedenstellend entwickelt. Das Plus beträgt magere 3,3 Prozent. Wie bei vielen anderen Energieversorgern wirkten die stark steigenden Anleiherenditen höheren Energiepreisen entgegen.

Dieses Schicksal hat auch Clearway Energy getroffen, insbesondere in den Sommermonaten, sodass sich eine Korrektur der Anteile ergeben hat. Inzwischen läuft jedoch ausgehend von überverkauften Zuständen der Aktie eine Trendwende an. Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie ist den Käuferinnen und Käufern außerdem ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen. Das macht einen Einstieg bei Clearway Energy jetzt nicht nur von Seiten der Ausschüttungen her, sondern auch aus technischer Perspektive attraktiv.

Viel Substanz zu einem fairen Preis

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung gibt es Licht und Schatten. Das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit knapp 27 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 18,2. Das ist für EEG-Pure-Plays nichts ungewöhnliches und wird bei Clearway Energy durch ein um fast ein Viertel unter dem Branchendurchschnitt liegendes Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis gerechtfertigt. Darüber hinaus kann die Aktie vor allem beim Kurs-Cashflow-Verhältnis glänzen, das mit 4,3 um mehr als die Hälfte niedriger ist als das Branchenmittel.

Umgekehrt ist die Dividendenrendite mit 5,8 Prozent um mehr als 70 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen. Das wiederum relativiert höhere Vielfache bei Bewertungskennzahlen wie dem Kurs-Buch- oder auch dem EV/EBITDA-Verhältnis. Beim Verschuldungsgrad steht das 8,2-Fache des EBITDA zu Buche, das ist ein fortgeschrittener Wert, ist aber durch die langfristigen Lieferverträge und die dadurch bessere finanzielle Planbarkeit zu vertreten. Ausgehend vom aktuellen Bewertungsniveau dürfte Clearway Energy daher über moderates Aufwärtspotenzial verfügen. Von Analystinnen und Analysten wird der faire Wert der Aktie auf 40,36 US-Dollar geschätzt, was eine Upside von rund 23 Prozent impliziert.

Fazit: Energieunabhängigkeit beginnt im Depot!

Durch den Verkauf von Strom mithilfe von langfristigen Lieferverträgen erwirtschaftet Clearway Energy besonders zuverlässige Cashflows. Das Wachstum mag dadurch zwar nicht ganz so dynamisch sein wie bei "heißeren" Energieaktien, wie Constellation Energy und Vistra, dafür erlauben die stetigen Barmittelzuflüsse jedoch höhere Ausschüttungen sowie mehr Flexibilität bei der Ausbauplanung. Die ist ambitioniert und dürfte Clearway Energy weiteres Wachstum sichern und damit auch fortgesetzte Dividendenerhöhungen ermöglichen.

Nach einer Korrektur in den vergangenen Monaten bietet die Aktie sowohl technisch als auch fundamental eine aussichtsreiche Einstiegschance, zudem ist die Dividendenrendite mit 5,8 Prozent überdurchschnittlich hoch, und zwar nicht nur, wie dargelegt, gegenüber dem Branchenmittel, sondern auch der historischen Norm. Üblicherweise hat Clearway Energy in den vergangenen 5 Jahren 5,24 Prozent geboten. Das bietet jetzt die Gelegenheit, im Depot von gut gelaufenen, aber durch Gewinnmitnahmen bedrohten Aktien in Clearway Energy umzuschichten.

Beispielrechnung: 100 Euro Dividende pro Monat

Wer als Normalverbraucher (4.000 Kilowattstunden pro Jahr) seine Stromrechnung mithilfe von Clearway Energy dauerhaft decken möchte, muss bei angenommenen monatlichen Kosten von 100 Euro Dividenden von jährlich 1.200 Euro beziehungsweise umgerechnet 1.343 US-Dollar erwirtschaften. Gegenwärtig zahlt Clearway Energy jährlich 1,90 US-Dollar je Anteil, verteilt auf vier Quartalsdividenden.

Ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern sind somit 707 Aktien nötig, für die bei einem Preis um 33 US-Dollar rund 23.300 US-Dollar oder ~20.820 Euro nötig sind. Das mag auf den ersten Blick viel erscheinen, ist aber ein Investment, das sich bereits nach 17 Jahren vollständig ausgezahlt hat, selbst wenn Clearway Energy seine Dividende jetzt nicht mehr anheben sollte. Für die für den Dividenden-Radar üblicherweise angestrebten 1.000 Euro an monatlichen Ausschüttungen sind dementsprechend 208.200 Euro nötig – das ist etwas mehr als in der vergangenen Woche bei Gladstone Land, das eine Absicherung gegen steigende Lebensmittelpreise bietet.

Übersicht zur Dividende von Clearway Energy

Marktkapitalisierung: 6,72 Milliarden US-Dollar

Dividendenrendite GJ 2026: 5,80 %; 2027e: 5,87 %

Dividende erhöht: 6 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 10 Jahr

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 10 Jahre in Folge

Frequenz: quartalsweise; März, Juni, September, Dezember

Zeitplan (voraussichtlich)

05.11.2026: Dividendenvorschlag

01.12.2026: Ex-Tag

15.12.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in % ** Dividende in US-Dollar 2027e 5,87 1,92 2026e 5,80 1,88 2025 5,52 1,768 2024 7,00 1,6546 2023 6,58 1,5418 2022 5,55 1,428 2021 4,76 1,3275 2020 4,43 1,0505 2019 5,64 0,80 2018 10,77 1,258 2017 9,20 1,098

* Quelle: SeekingAlpha

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jew. Geschäftsjahres genommen, bzw. für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.



