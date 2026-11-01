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    Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt

    DFB-Pokal

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern empfängt Hertha im Pokal-Achtelfinale
    • Dortmund trifft auswärts auf Eintracht Frankfurt
    • Das Achtelfinale steigt am 1. und 2. Dezember
    DFB-Pokal - Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Hause auf Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durch den Frauen-Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch.

    Borussia Dortmund bekommt es auswärts mit Eintracht Frankfurt zu tun. "So richtig gefällt mir das nicht, was ihr da vorne veranstaltet", sagte Dortmunds Stadionsprecher Norbert Dickel in einer ersten Reaktion in der ARD.

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    Leverkusen gegen Leipzig

    Bayer Leverkusen tritt im Duell zweier Europapokal-Teilnehmer gegen RB Leipzig an. Vorjahresfinalist VfB Stuttgart trifft zu Hause auf den Zweitligisten Dynamo Dresden. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Darmstadt, der 1. FC Kaiserslautern den SC Freiburg. Der VfL Bochum hat den FC Augsburg zu Gast, Holstein Kiel den 1. FC Köln. Das Achtelfinale findet am 1. und 2. Dezember statt.

    Die Viertelfinal-Begegnungen steigen dann im Februar des kommenden Jahres, die beiden Halbfinal-Spiele im April. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 29. Mai statt./cjo/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 50,32 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +14,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 49,44 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -8,59 %/+23,21 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf einen Kursanstieg der Borussia-Dortmund-Aktie am Montag nach dem 2:2 gegen Bayern München. Das Unentschieden wird damit als möglicher kurzfristiger Kursimpuls gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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