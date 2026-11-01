Drive to Great | Erfolgreiche BAIC FOTON Africa Partners Conference beschleunigt die Lokalisierungsstrategie

PORT ELIZABETH, Südafrika,/PRNewswire/ -- Am 29. Oktober fand die BAIC FOTON Africa Partners Conference unter dem Motto „Drive to Great" (Auf dem Weg zu Größerem) im Nelson Mandela Bay Stadium in Port Elizabeth, Südafrika, statt. Knapp 700 Teilnehmer waren anwesend, darunter Vertreter aus Politik und Wirtschaft Chinas und Afrikas, hochrangige Führungskräfte der BAIC Group und von BAIC FOTON sowie Vertriebspartner, Schlüsselkunden, Industriepartner und Medienvertreter aus 42 afrikanischen Ländern.

BAIC FOTON ist seit 21 Jahren in Folge Marktführer im chinesischen Nutzfahrzeugabsatz und seit 15 Jahren in Folge Marktführer im Exportbereich und ist in mehr als 140 Ländern und Regionen vertreten. Von Januar bis September 2026 überstieg der Exportabsatz 168 500 Fahrzeuge, ein Anstieg um 43,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Afrika ist das Unternehmen in 54 Märkten mit mehr als 300 autorisierten Servicestellen vertreten. Auf der Konferenz schlossen Chang Rui, Geschäftsführer der BAIC Group und Vorstandsvorsitzender von BAIC FOTON, sowie Kundenvertreter die Auslieferung von 1000 schweren Lkw in Ghana und 800 schweren Lkw in Sambia ab. Wu Zongtian, Präsident von BAIC FOTON International, und Kundenvertreter unterzeichneten Vereinbarungen über Projekte im Bereich alternativer Antriebstechnologien: 200 Fahrzeuge in Mosambik, 100 in Äthiopien, 100 in Kenia sowie ein Projekt für eine Fahrzeugcharge in Sambia, die Einsatzbereiche der grünen Transformation im Bergbau, in der Landwirtschaft und anderen Branchen abdecken. Wu Zongtian veröffentlichte den Bericht von BAIC FOTON zur Internationalisierung und zur Regionalstrategie für Afrika und stellte darin drei Säulen vor: ein an lokale Bedürfnisse angepasstes Produktportfolio, ein lokal verankertes Geschäftsökosystem sowie lokale Fertigung und Betriebsabläufe. BAIC FOTON wird auf Antriebe mit herkömmlichen Kraftstoffen oder Erdgas sowie auf batterieelektrische Antriebe und Plug-in-Hybridantriebe setzen und Südafrika als Ausgangspunkt nutzen, um seine Aktivitäten im südlichen Afrika auszubauen sowie koordinierte Fortschritte in Ostafrika, Nordafrika und Westafrika voranzutreiben.

Produktportfolio erweitert und lokale Fertigung vorangetrieben

Zwei schwere Lkw, GALAXUS R5 und GALAXUS C5, wurden offiziell in Afrika eingeführt und der Pick-up TUNLAND V PHEV für den afrikanischen Markt vorgestellt, wodurch das Angebot für Schwerlastlogistik und vielseitige Mobilitätsanforderungen erweitert wird. Gestützt auf 16 lokale Produktionsstätten in Afrika setzte BAIC FOTON seine Zusammenarbeit im Fertigungsbereich fort. Im Rahmen der Unterzeichnung strategischer Vereinbarungen schloss Dai Hongkai, Parteisekretär von BAIC FOTON International, sechs Kooperationsabkommen zur lokalen Fertigung mit Partnern in Tansania, Kenia und Simbabwe ab. BAIC FOTON vertiefte außerdem die Zusammenarbeit mit WesBank zur Unterstützung beim Fahrzeugkauf sowie mit DP World im Bereich eines Ersatzteillagers in Afrika und bietet Nutzern in Afrika damit umfassende Unterstützung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Marktaktivitäten intensiviert und GALAXUS nimmt in Afrika Fahrt auf

Im Rahmen der Konferenz fand eine Preisverleihung für Partner statt, bei der herausragende Partner in den Bereichen Ausbau des Geschäfts mit Schlüsselkunden, Förderung alternativer Antriebstechnologien, Ersatzteil- und Kundendienstleistungen sowie Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern ausgezeichnet wurden. Luo Yunjie, Vizepräsident von BAIC FOTON International, gab den Start der Afrika-Etappe der FOTON GALAXUS Global Experience bekannt und überreichte Vertretern der Vertriebspartner aus Tansania, der Demokratischen Republik Kongo, Sambia sowie Simbabwe Flaggen. BAIC FOTON wird weiterhin mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, um die lokale Fertigung sowie die industrielle Kooperation zu vertiefen, die regionalen Versorgungs- und Betriebsservicestrukturen zu verbessern und gemeinsam den neuen Weg „Drive to Great" einzuschlagen.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/drive-to-great--erfolgreiche-baic-foton-africa-partners-conference-beschleunigt-die-lokalisierungsstrategie-302925783.html