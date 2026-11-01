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    Towards Buddha Co., Ltd. und ICP DAS präsentieren ihre iTLC-Lösungen für intelligente Verkehrssteuerung auf der APTA 2026 in Chicago

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    Weiterentwicklung intelligenter Kreuzungstechnologien und Ausbau internationaler Marktchancen durch strategische Zusammenarbeit

    CHICAGO, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Towards Buddha Co., Ltd., ein ausländischer Vertriebspartner des intelligenten Verkehrssteuerungssystems iTLC, präsentierte gemeinsam mit seinem Technologiepartner ICP DAS auf der APTA 2026 TRANSform & EXPO in Chicago, USA, die iTLC-9000-Serie und ihre Anwendungen im intelligenten Verkehrsmanagement.

    Die Ausstellung hob innovative Verkehrssteuerungstechnologien hervor, die einen zuverlässigen, sicheren und integrierten Betrieb intelligenter Kreuzungen unterstützen sollen, und bot gleichzeitig Möglichkeiten zur Vernetzung mit internationalen Verkehrsexperten sowie zur Erkundung neuer Marktbedürfnisse.

    Innovative Lösungen zur Verkehrssteuerung

    Unter dem Motto „Innovatives Verkehrssteuerungssystem" wurde auf der Messe die iTLC-9000-Serie vorgestellt, wobei vier zentrale Leistungsmerkmale hervorgehoben wurden: modulares und redundantes Design, sichere Vernetzung, Integration von Lichtsignalanlagen und aktive Warnsysteme.

    Diese Technologien sind darauf ausgelegt, die Systemzuverlässigkeit, die Kommunikationssicherheit sowie das effiziente Management der Verkehrsinfrastruktur zu unterstützen und den sich wandelnden Anforderungen moderner intelligenter Verkehrssysteme gerecht zu werden.

    Da Städte weltweit ihre Verkehrsinfrastruktur weiter modernisieren, gewinnen integrierte und anpassungsfähige Verkehrssteuerungslösungen zunehmend an Bedeutung für die Entwicklung intelligenter Kreuzungen.

    Stärkung der internationalen Marktverbindungen

    Als ausländischer Vertriebspartner von iTLC-Lösungen spielt Towards Buddha Co., Ltd. eine wichtige Rolle dabei, Verkehrssteuerungstechnologien auf internationale Märkte zu bringen.

    Während der APTA 2026 tauschten sich Towards Buddha Co., Ltd. und ICP DAS mit Fachleuten aus dem Transportwesen, Systemintegratoren und Branchenvertretern aus, um iTLC-Technologien vorzustellen, Brancheneinblicke auszutauschen und potenzielle Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden.

    „Die APTA 2026 bot eine wertvolle Plattform, um Kontakte zur globalen Transportbranche zu knüpfen", sagte ein Vertreter von Towards Buddha Co., Ltd. „Gemeinsam mit ICP DAS freuen wir uns darauf, die internationale Bekanntheit von iTLC-Lösungen zu steigern und neue Möglichkeiten im Bereich der intelligenten Verkehrssteuerung zu erschließen."

    Blick in die Zukunft

    Aufbauend auf ihrer Teilnahme an der APTA 2026 wird Towards Buddha Co., Ltd. die Zusammenarbeit mit ICP DAS fortsetzen, um iTLC-Lösungen zu fördern, internationale Partnerschaften zu stärken und neue Möglichkeiten auf dem globalen Markt für intelligente Verkehrssysteme zu erkunden.

    Informationen zu Towards Buddha Co., Ltd.

    Towards Buddha Co., Ltd. ist ein ausländischer Vertriebspartner des intelligenten Verkehrssteuerungssystems iTLC und konzentriert sich auf die Erschließung internationaler Märkte sowie darauf, fortschrittliche Verkehrssteuerungstechnologien auf die Bedürfnisse der Transportbranche abzustimmen.

    Medienkontakt

    Towards Buddha Co., Ltd.
    Kontakt: Michael Chen
    E-Mail: Towardsbuddhaincorporation@gmail.com
    Website: https://www.towardsbuddha.com 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/towards-buddha-co-ltd-und-icp-das-prasentieren-ihre-itlc-losungen-fur-intelligente-verkehrssteuerung-auf-der-apta-2026-in-chicago-302925786.html

     





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    Towards Buddha Co., Ltd. und ICP DAS präsentieren ihre iTLC-Lösungen für intelligente Verkehrssteuerung auf der APTA 2026 in Chicago Weiterentwicklung intelligenter Kreuzungstechnologien und Ausbau internationaler Marktchancen durch strategische ZusammenarbeitCHICAGO, 1. November 2026 /PRNewswire/ - Towards Buddha Co., Ltd., ein ausländischer Vertriebspartner des intelligenten …
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