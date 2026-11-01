Bahrain vergibt goldene Lizenzen an vier neue Projekte im Rahmen von Gateway Gulf 2026 im Wert von 3,89 Milliarden US-Dollar.

MANAMA, Bahrain, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Königreich Bahrain gab Investitionen in Höhe von 3,89 Milliarden US-Dollar bekannt, die aus vier Großprojekten resultieren, denen im Rahmen der Gateway Gulf 2026 Goldene Lizenzen verliehen wurden. Dies stärkt die Position des Königreichs als Ziel für hochwertige globale Investitionen. Die Projekte umfassen diverse Sektoren wie Luftfahrtlogistik, Immobilien und Technologie und sollen zur Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung und des langfristigen Wachstums Bahrains beitragen.

Die jüngsten Projekte im Rahmen der Goldenen Lizenz, die von Luftfahrtlogistik über Immobilien bis hin zu Technologie reichen, unterstreichen Bahrains wachsende globale Attraktivität für Investoren und seine diversifizierten Wachstumsambitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Ankündigung erfolgte auf der vierten Ausgabe der Gateway Gulf, die am 1. und 2. November 2026 im Four Seasons Hotel Bahrain Bay stattfand. Das vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ausgerichtete Forum, zu dem nur geladene Gäste Zutritt hatten, brachte über 200 internationale Minister und hochrangige Regierungsbeamte, visionäre Geschäftsführer und Investoren in Bahrain zusammen, um vielversprechende Investitionsmöglichkeiten und Partnerschaften in der gesamten Golfregion zu erkunden.

Die vier neu verliehenen Goldenen Lizenzen umfassen die folgenden Projekte:

DHL unterstreicht sein Engagement für sein Drehkreuz in der MENA-Region in Bahrain und wird seine erste und einzige regionale Wartungs-, Reparatur- und Überholungseinrichtung (MRO) am internationalen Flughafen Bahrain errichten. Dies unterstützt die wachsende Flotte und erweitert die Kapazitäten für globale Operationen vom Königreich aus.

Drei große Luftfahrtprojekte unter der Führung von Capital A, der Muttergesellschaft von AirAsia, sollen die Konnektivität mit Fernost und Europa verbessern, die Luftfrachtkapazität durch schrittweises Frachtwachstum ausbauen und die inländischen Wartungs-, Reparatur- und Überholungskapazitäten für Flugzeuge vorantreiben und damit Bahrains Position als regionales Luftfahrtdrehkreuz weiter stärken.

Ein wegweisendes Uferprojekt in Amwaj von Meliá, in Partnerschaft mit Infracorp, wird ein Fünf-Sterne-Hotel und Residenzen der Marke Meliá umfassen und das Premium-Tourismus- und Lifestyle-Angebot Bahrains weiter aufwerten.

Digital City Bahrain wird ein Zentrum der nächsten Generation für IKT, Innovation und Bildung errichten, das über eine erstklassige Infrastruktur verfügt und darauf ausgelegt ist, Technologieunternehmen anzuziehen, das Wachstum des Sektors zu beschleunigen und das digitale Ökosystem Bahrains weiter voranzutreiben.

Im Zentrum des Investitionsklimas in Bahrain steht der Team Bahrain-Ansatz, ein besonderes Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft, das Regierung und Wirtschaft zusammenbringt, um die Voraussetzungen für das Gedeihen von Investitionen und Unternehmen zu schaffen. Die Bahrain EDB spielt in diesem Ökosystem eine zentrale Rolle, indem sie als Brücke zwischen Investoren und Regierung fungiert und dazu beiträgt, Chancen in langfristiges Wachstum umzusetzen. Dieser kooperative Ansatz wird durch Bahrains kontinuierliche Investitionen in die digitale Transformation, fortschrittliche Regulierung und zukunftsfähige Fachkräfte sowie durch eine diversifizierte Wirtschaft, in der die Nicht-Öl-Aktivität rund 86 % des BIP ausmacht, untermauert und bietet damit eine robuste Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

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