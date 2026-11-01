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    Selenskyj zu Treffen mit Putin in der Türkei bereit

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    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj wäre zu Treffen mit Putin in der Türkei bereit
    • Erdogan erörterte mit Selenskyj türkische Vermittlung
    • Moskau und Kiew planen Expertengespräche in Abu Dhabi
    Selenskyj zu Treffen mit Putin in der Türkei bereit
    Foto: Stringer - dpa

    ISTANBUL/KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wäre zu einem direkten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in der Türkei bereit. Das erklärte Selenskyj in einem Interview des Senders CNN Türk am Sonntag. Er hatte tags zuvor mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über eine mögliche Vermittlung der Türkei im Ukraine-Konflikt gesprochen.

    Nach seinen Worten sei auch über die Möglichkeit eines Treffens auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Dreierformat gesprochen worden. Wenn die Türkei dies ermöglichen könne, würde die Ukraine es akzeptieren und sich darüber freuen.

    Später im Interview sagt er auf die Frage, ob er bereit sei, Putin in der Türkei zu treffen: "Ja, wir sind zu einem solchen Treffen bereit." Selenskyj hat bereits mehrfach seine Bereitschaft zu einem direkten Treffen mit Putin bekundet. Putin hatte wiederum stets angeboten, sich mit Selenskyj in Moskau zu treffen. Dies jedoch lehnt der ukrainische Staatschef kategorisch ab.

    Auf Drängen Washingtons wollen Moskau und Kiew zunächst die seit Monaten unterbrochenen Verhandlungen auf Expertenebene über einen möglichen Friedensschluss wieder aufnehmen. Das Treffen der drei Delegationen ist für Mitte November in Abu Dhabi vorgesehen. Allerdings vertritt Selenskyj die Ansicht, dass die wichtigsten Fragen nur in einem direkten Gespräch mit seinem Kontrahenten Putin gelöst werden können./cha/DP/zb





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