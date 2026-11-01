Mumtalakat und die ARP Group schließen sich zusammen, um eine KI-basierte Großbank in Bahrain zu gründen

MANAMA, Bahrain, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Bahrain Mumtalakat Holding Company (Mumtalakat), der Staatsfonds des Königreichs Bahrain, und die ARP Group haben sich zusammengeschlossen, um eine KI-basierte und Blockchain-fähige Großbank mit Hauptsitz in Bahrain zu gründen. Die ARP Group ist die Holdinggesellschaft von ARP Global Capital und ARP Digital, wobei letztere von Yusuf Alireza zusammen mit Abdulla und Abdulaziz Kanoo mitbegründet wurde. Das Vorhaben hat von der Zentralbank von Bahrain eine grundsätzliche Zustimmung erhalten und wird seine regulierten Tätigkeiten erst nach Erhalt der endgültigen Genehmigung aufnehmen.

Die Partnerschaft vereint Mumtalakats langfristigen Investitionsansatz mit ARPs Erfahrung im institutionellen Finanzwesen und der digitalen Finanzinfrastruktur.

Die geplante Bank soll regulierte Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und Unternehmen mit grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten bedienen. Ziel ist es, das Bankgeschäft für Kunden zu vereinfachen, deren Bedürfnisse sich über mehrere Märkte und Währungen erstrecken, indem Technologie eingesetzt wird, um die Komplexität und die Kosten der Kundenbetreuung zu reduzieren.

Die Bank wird so konzipiert, dass sie künstliche Intelligenz in ihren gesamten Abläufen einsetzt und programmierbare Dienste anbietet, die über APIs direkt mit den Systemen der Kunden verbunden werden, unterstützt durch angemessene menschliche Aufsicht, Governance und Risikokontrollen. Die Produkte und Dienstleistungen würden schrittweise eingeführt, basierend auf dem Austausch mit potenziellen Kunden.

Seine Exzellenz Scheich Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, Vorstandsvorsitzender von Mumtalakat, sagte: „Finanzdienstleistungen sind seit langem ein Eckpfeiler der Wirtschaft Bahrains, und als Staatsfonds des Königreichs ist es unsere Aufgabe, in Möglichkeiten zu investieren, die die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors stärken und seine kontinuierliche Weiterentwicklung unterstützen." Durch diese Partnerschaft bringen wir ein erfahrenes institutionelles Team mit dem etablierten regulatorischen und wirtschaftlichen Umfeld Bahrains zusammen und stärken damit die Position des Königreichs als führendes regionales Finanzzentrum weiter.

„Diese Investition spiegelt unser Engagement wider, langfristigen Wert für Bahrain zu schaffen, indem wir strategische Sektoren unterstützen, hochwertige Möglichkeiten für bahrainische Talente schaffen und nachhaltige Renditen erwirtschaften, die zum Wirtschaftswachstum und Wohlstand des Königreichs beitragen."

Yusuf Alireza, Vorsitzender der ARP Group, sagte: „Institutionelle Kunden mit komplexen grenzüberschreitenden Bedürfnissen sehen sich nach wie vor mit fragmentierten Bankdienstleistungen konfrontiert." Wir sehen die Möglichkeit, die Bilanz und die institutionellen Beziehungen einer regulierten Bank mit Blockchain-Technologie und KI zu kombinieren, die von Anfang an in ihr Betriebsmodell integriert sind, wodurch die Betreuung dieser Kunden effizienter wird.

„Bahrains etablierter Finanzsektor und seine regulatorischen Erfahrungen bilden eine solide Grundlage für dieses Vorhaben." Gemeinsam mit Mumtalakat wollen wir eine Bank aufbauen, die Kunden in der gesamten Golfregion und auf internationalen Märkten unterstützt."

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