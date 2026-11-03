Teamviewer, AMD, Booking, Amgen, Pfizer, Biontech & Bayer mit spannenden Zahlen!
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
05:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: FMC, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q3-Zahlen
07:00 Uhr. Schweiz: Geberit, Q3-Zahlen
07:00 Uhr. Schweiz: Clariant, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Q3-Zahlen
07:10 Uhr, Deutschland: Norma Group, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)
08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day
12:00 Uhr, USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, Deutschland: Biontech, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, Italien: Ferrari, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Pfizer, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American International Group, Q3-Zahlen
14:00 Uhr, USA: International Paper (Capital Markets Day)
18:00 Uhr, USA: Lam Research, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Amgen, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
22:15 Uhr, USA: AMD, Q3-Zahlen
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 10/26
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 9/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 03.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 06:00 USA US-Zwischenwahlen 16:00 USA Factory Orders (MoM) 16:00 USA JOLTS Job Openings 17:00 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 19:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 19:15 EUR Rede von Sleijpen der EZB
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