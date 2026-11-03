🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Mosaic AktievorwärtsNachrichten zu The Mosaic

    Teamviewer, AMD, Booking, Amgen, Pfizer, Biontech & Bayer mit spannenden Zahlen!

    Ihre wichtigsten Termine

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Teamviewer, AMD, Booking, Amgen, Pfizer, Biontech & Bayer mit spannenden Zahlen!
    Foto: Arnulf Hettrich - imageBROKER.com

    Untermehmenstermine

    05:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: FMC, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr. Schweiz: Geberit, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr. Schweiz: Clariant, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Q3-Zahlen
    07:10 Uhr, Deutschland: Norma Group, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day
    12:00 Uhr, USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, Deutschland: Biontech, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, Italien: Ferrari, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Pfizer, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American International Group, Q3-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: International Paper (Capital Markets Day)
    18:00 Uhr, USA: Lam Research, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Amgen, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    22:15 Uhr, USA: AMD, Q3-Zahlen
    USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:30 Uhr, Schweiz: Verbraucherpreise 10/26
    12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 9/26

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm November bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.
    Aktion entdecken


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 03.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    06:00USAUSAUS-Zwischenwahlen
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    16:00USAUSAJOLTS Job Openings
    17:00KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    19:15Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    17:30 WebinarWH SelfInvest: Orderflow, reduziert auf das Wesentliche
    04.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

     

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin




    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Teamviewer, AMD, Booking, Amgen, Pfizer, Biontech & Bayer mit spannenden Zahlen! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     