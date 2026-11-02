Context Labs erhält strategische Investition von 22/x zur Errichtung eines regionalen Hauptsitzes in Abu Dhabi für KI-Dateninfrastruktur

ABU DHABI, VAE, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V. ("Context Labs"), das Unternehmen für KI-Dateninfrastruktur, gab heute eine strategische Investition von 22/x bekannt, der in Abu Dhabi ansässigen KI-nativen Investitions- und Inkubationsplattform, die von der Familie Nowais gegründet wurde. Die beiden Unternehmen unterzeichneten außerdem eine langfristige Vereinbarung zur Errichtung des regionalen Hauptsitzes von Context Labs in Abu Dhabi und zur Beschleunigung der Expansion im Nahen Osten und Nordafrika (MENA).

Die in Abu Dhabi ansässige Investmentplattform unterstützt das regionale Wachstum von Context Labs im Bereich der KI-Dateninfrastruktur, der verifizierten Datengrundlage für souveräne KI- und industrielle Anwendungen in der MENA-Region.

Die Vereinbarung mit 22/x umfasst:

Eine strategische Eigenkapitalbeteiligung von 22/x an Context Labs

Einrichtung eines regionalen Hauptsitzes für Context Labs in Abu Dhabi, um Kunden und Partner in der gesamten GCC-Region und der weiteren MENA-Region zu betreuen.

Regionaler Einsatz der KI-Dateninfrastruktur von Context Labs, einschließlich der Context Labs AI Distillery für souveräne KI

Entwicklung und Bereitstellung von Branchenanwendungen für prioritäre Sektoren, darunter Energie, Versorgung und kritische Infrastrukturen

Zusammenarbeit zur Bereitstellung und Integration in die bestehenden Ressourcen und das Ökosystem im Nahen Osten und Nordafrika

Context Labs entwickelt KI-Dateninfrastruktur, die vertrauenswürdige Datenschicht, auf der Unternehmens-KI basiert, und liefert die Context Engine für vertrauenswürdige und sichere souveräne KI. Die Plattform verarbeitet fragmentierte Betriebs-, Entwicklungs- und Unternehmensdaten, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte, verifiziert sie kryptografisch an der Quelle und pflegt ein manipulationssicheres Datengefüge mit vollständiger Herkunft und Provenienz, sodass jedes KI-Modell, jeder Agent und jede Entscheidung auf verifizierte Daten zurückgeführt werden kann.

Eine Bibliothek branchenspezifischer Ontologien gibt den Daten einen Kontext in der Sprache des jeweiligen Sektors, von Energie, Chemie und Bergbau bis hin zu Rohstoffhandel, Logistik, Versorgungsunternehmen, Pharmazeutika und Finanzdienstleistungen, sodass die Plattform branchenübergreifend skalierbar ist und sich problemlos auf neue Branchen ausweiten lässt. Anwendungsfälle, von Betriebsabläufen bis hin zur Einhaltung von Vorschriften, basieren auf dieser gemeinsamen Grundlage. Die Context Labs AI Distillery erweitert diese Infrastruktur auf das Unternehmen und ermöglicht es Organisationen, hochmoderne und leistungsstarke KI-Modelle sowie semantische Kontextagenten in ihren eigenen Rechenzentren, auf ihren eigenen verifizierten Daten und mit vollständiger Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen auszuführen.